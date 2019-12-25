بسبب ظاهرة كسوف الشمس... السعودية تؤجل امتحانات المدارس

وحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، قرار وزير التعليم جاء بسبب ظاهرة كسوف الشمس، وحرصا على سلامة الطلاب ومنسوبي المدارس، كما وجه وزير التعليم السعودي، الجامعات بما تراه مناسبا حيال ذلك.



وتشهد سماء المملكة العربية السعودية مع شروق شمس يوم الخميس، كسوفا حلقيا نادرا للشمس يبدأ من الساعة 5:30 وينتهي عند 7:45 صباحا، تقريبا. "ونظرا لتزامن ظاهرة الكسوف مع توجه الطلاب والطالبات في المدارس لأداء اختبارات منتصف العام الدراسي يوم غد الخميس، وحرصا على سلامتهم من النظر إلى الشمس بشكل مباشر بالعين المجردة، وخشية تعرض العين لجرعات كبيرة من الأشعة فوق البنفسجية، وما قد يتسبب في حدوث إصابات للعين، وحروق بمركز الإبصار، تم تأجيل الأختبارات إلى الساعة التاسعة صباح غد الخميس".