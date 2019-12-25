مجلس التعاون الخليجي يصدر بيانا بشأن أحكام قضية خاشقجي

أكد مجلس التعاون الخليجي، اليوم الأربعاء، أن الأحكام التي أصدرتها المحكمة الجزائية السعودية في جريمة مقتل الصحفي، جمال خاشقجي، "خطوة مهمة في تطبيق العدالة".

وقال المجلس، في بيان على لسان أمينه العام عبداللطيف الزياني، إن "الأحكام في جريمة مقتل خاشقجي برهنت على استقلالية ونزاهة القضاء السعودي، وأثبتت التزام حكومة المملكة وتعهدها بمحاكمة مرتكبي هذه الجريمة".

واستنكر الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، المحاولات المغرضة لتسييس جريمة مقتل خاشقجي والتدخل في شؤون السعودية، قائلا: "الأحكام في جريمة مقتل خاشقجي برهنت على استقلالية القضاء السعودي".

وكانت النيابة العامة في السعودية، أعلنت صدور أحكام بإعدام 5 أشخاص في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، كما حكمت بالسجن على 3 آخرين لمدد يصل مجملها إلى 24 عاما.

وبرأت النيابة العامة السعودية مستشار الديوان الملكي السابق سعود القحطاني، ونائب رئيس الاستخبارات السعودية السابق أحمد عسيري من التهم الموجهة إليهما، لعدم كفاية الأدلة، بحسب بيان النيابة السعودية.