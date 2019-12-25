السفير الفلسطيني في تركيا: شعبنا لن يتخلى عن القدس

أوضح السفير الفلسطيني في تركيا "فائد مصطفى"، يوم أمس الثلاثاء، أن الشعب الفلسطيني لن يتخلى إطلاقا عن القدس كعاصمة له ،ولا عن أي جزء من أراضيه المحتلة.

جاء ذلك في تصريح له في فعالية، جرى تنظيمها في ولاية "أسكي شهير" غربي تركيا، وقال مصطفى: "فلسطين ستلاحق إسرائيل، قانونيا، على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني".

وأضاف "الشعب الفلسطيني لن يستسلم إطلاقا، ولن يتخلى عن أي قطعة حجر من القدس، وأراضي فلسطين"، بحسب وكالة أنباء "الأناضول" الإخبارية.

وشكر مصطفى الشعب التركي على وقوفه إلى جانب القضية الفلسطينية، قائلا: "دائما نرى الشعب التركي إلى جانبنا، ممتنون لهذا الموقف".

وأضاف "نفتخر بوقوف الرئيس (التركي) رجب طيب أردوغان إلى جانب الشعب الفلسطيني".

وشغل مصطفى سابقا منصب سفير دولة فلسطين في روسيا عام 2009، وغادرها في 28 مايو 2015 إلى تركيا سفيرا لدولة فلسطين فيها، وقدم أوراق اعتماده إلى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في 17 يونيو/ حزيران 2015.