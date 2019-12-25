مسؤول إماراتي يهاجم قطر ويتحدث عن سعيها لزج تركيا في مواجهة عسكرية مع مصر

شن نائب مدير الشرطة والأمن العام في دبي الفريق ضاحي خلفان، اليوم الأربعاء، هجوما جديدا على قطر والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وتسائل خلفان، خلال سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي على "تويتر":"هل تنجح قطر بزج أردوغان في حرب بليبيا أملا في دخول مصر في مواجهة عسكرية... ليس لديها مانع أبدا من تطاحن البلدين معا...؟".

— ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) December 25, 2019

وأضاف: "أردوغان سيدخل الحرب بشرط واحد أن يتقاسم وقطر شيئا من إنتاج ليبيا النفطي، وأن تكون تكلفة الحرب على حساب الدوحة، وقطر قد لا تمانع، المهم لدى قطر إيذاء مصر السيسي".

— ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) December 25, 2019

واختتم: "سبحان الله كأن الحمدين خلقهما الله لتعكير صفو الأمة وليمتحن الله بمكرهما تكاتف وتعاون العرب، لم يحدث أن تأذت امتنا من دولة كما تأذت من قطر".

— ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) December 25, 2019

— ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) December 25, 2019

— ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) December 25, 2019

​يشار إلى أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد وقع مذكرتي تفاهم مع فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية، في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، تتعلق بالتعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي.

وصادق البرلمان التركي، يوم أمس السبت، على مذكرة التعاون العسكري والأمني الموقعة مع حكومة الوفاق الوطني الليبية، والتي تلقى رفضا من البرلمان المنتخب شرقي البلاد وعدد من الدول.

ولم يتضح بعد طبيعة الدعم العسكري، الذي قد تقدمه تركيا لحكومة طرابلس ولا موعده، كما أن أنقرة لم تذكر أين تلتقي الحدود البحرية بين تركيا وليبيا، لكن عمليات التنقيب التي تقوم بها تركيا تغضب كلا من القبارصة اليونانيين واليونان والاتحاد الأوروبي.