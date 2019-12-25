المغرب في 2019... أصغر حكومة لتنفيذ خطة إصلاح وزيارة تاريخية للبابا وطلاق ملكي

عاش المغرب سلسلة من الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية خلال العام الذي نودعه، لعل أهمها الإعلان عن مشروع التنمية الجهوية، وتشكيل أصغر حكومة في تاريخ البلاد بخفض عدد الوزراء من 39 إلى 24، وافتتاح أول قنصلية في الصحراء، علاوة على إعلان طلاق العاهل المغربي، والزيارة التاريخية للبابا فرنسيس.

نواكشوط - سبوتنيك.

تعديل حكومي لتجاوز أزمة سياسية

شكل خطاب الملك محمد السادس، الذي ألقاه بمناسبة الذكرى العشرين لاعتلائه العرش، انطلاقة جديدة في خطة الإصلاح التي ينتهجها المغرب، حيث دعا العاهل المغربي إلى تجديد النموذج التنموي ليناسب المرحلة الجديدة التي سيدخلها المغرب، مؤكدًا أن "نجاح هذه المرحلة الجديدة يقتضي انخراط جميع المؤسسات والفعاليات الوطنية المعنية، في إعطاء نفس جديد، لعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية".

ومباشرة بعد خطاب الملك، بدأ التحضير لإطلاق مشروع "الجهوية المتقدمة" الذي يهدف إلى تفعيل مساهمة الجهات في التنمية وتحسين ظروف عيش المواطنين، عبر جيل جديد من المشاريع والمبادرات التي ستطلقها اللجنة الاستشارية التي عينها الملك.

واستجابة لدعوة الملك، تم إجراء تعديل حكومي تمت بموجبه إعادة هيكلة حكومة زعيم حزب العدالة والتنمية سعد الدين العثماني وتقليص عدد أعضاءها من 39 إلى 24 بينهم أربع وزيرات. وتضم التشكيلة المعدلة 6 وزراء جدد، وباستثناء وزارة العدل، احتفظ وزراء القطاعات السيادية (الدفاع والداخلية والخارجية) والقطاعات الاقتصادية (المالية والفلاحة والصناعة) بمناصبهم.

ويندرج هذا التعديل في سياق الجهود المعلنة لمواجهة الفوارق الاجتماعية وتعيين كفاءات وطنية بعد تراجع أدوار الأحزاب والنقابات، لكن هذا التعديل تسبب في انسحاب حزب "التقدم والاشتراكية" من الحكومة بداعي "استمرار الصراع بين مكونات الأغلبية الحكومية"، قبل أقل من عام ونصف من تنظيم انتخابات برلمانية وبلدية.

وتم تشكيل الحكومة الجديدة من خمسة أحزاب هي: "العدالة والتنمية" (6 وزراء ورئيس الحكومة)، "التجمع الوطني للأحرار" (4 وزراء)، "الحركة الشعبية" (وزيران)، "الاتحاد الاشتراكي" (وزير)، "الاتحاد الدستوري" (وزير)، إضافة إلى 9 وزراء تكنوقراط.

تأكيد طلاق الأميرة ونفي هروبها

في 2019 تأكد طلاق العاهل المغربي محمد السادس من الأميرة سلمى، التي لفت غيابها انتباه الجميع وأثار تساؤلات عديدة وسيلا من الشائعات على مدى عامين، فالأميرة التي ارتبط بها محمد السادس عام 2002 واختارها من عامة الشعب ومنحها لقب "أميرة ملكية" وسمح لها بالظهور على عكس باقي زوجات الملوك المغاربة، غابت عن الأضواء فجأة تزامنا مع جراحة في القلب خضع لها الملك العام الماضي.

وعلى الرغم من أن العاهل المغربي محمد السادس اشتهر بكسر الصورة النمطية للملك، وظهر أكثر قربا من شعبه بعيدا عن البروتوكولات الملكية ، إلا ان انفصاله ظل طي الكتمان وزاد من حدة الجدل حول الأميرة المختفية عن الأضواء، إلى أن أصدر محامي العائلة الملكية بيانا في 20 تموز/ يوليو الماضي، جاء فيه أن الملك محمد السادس وزوجته "السابقة" الأميرة سلمى، ينفيان الأخبار التي يجري تداولها حول خلافات عائلية عميقة تتعلق بهروب الأخيرة من المغرب رفقة ابنهما ولي العهد الأمير الحسن.

وتكرر في البيان صفة "الزوجة السابقة" التي أُطلقت على الأميرة سلمى، ما اعتبر تأكيداً رسمياً لخبر طلاق الملك والأميرة، ودعا البيان إلى ضرورة احترام الحياة الخاصة للعائلة الملكية.

وتعد الأميرة سلمى الزوجة الوحيدة التي ارتبط بها محمد السادس وهي أم ولي العهد الحسن والأميرة خديجة.

زيارة البابا فرنسيس

في الثلاثين من آذار/ مارس وصل البابا فرنسيس بابا الفاتيكان إلى المغرب، في زيارة استغرقت يومين، تركزت على مسألة الحوار بين الأديان وقضايا المهاجرين، وحظي البابا باستقبال رسمي وشعبي حيث استقبله العاهل محمد السادس عند سلم الطائرة وأقام حفلا رسميا على شرفه، كما ترأس البابا قداسا دينيا كبيرًا.

وصدر خلال زيارة البابا للمغرب نداء مشترك مع العاهل المغربي يدعو للحفاظ على القدس "تراثا مشتركا" للأديان التوحيدية الثلاثة.

ومن بين الشخصيات التي زارت المغرب، العام الحالي، العاهل الإسباني فيليب السادس والملكة ليتيثيا وتوجت زيارتهما التي جرت في 13 شباط/ فبراير، وتم خلالها التوقيع على 11 اتفاقية تعاون بين البلدين.

كما زار المغرب الأمير البريطاني هاري وزوجته ميغان ماركل في23 شباط/ فبراير، وكانت زيارتهما تهدف إلى الترويج لتعليم الفتيات في المناطق القروية.

© AP Photo / Abdeljalil Bounhar "يسيء إلى سمعة المغرب"... محكمة بالرباط تؤيد سجن 4 صحفيين

شهدت عدة قطاعات احتجاجات متواصلة بسبب عدم تفاهم الحكومة مع النقابات العمالية، حيث عاش قطاعا التعليم والصحة إضرابات واحتجاجات للمطالبة بزيادة الأجور والإدماج في الوظيفة العمومية، وفي أيار/ مايو الماضي، وقعت الحكومة مع النقابات العمالية اتفاقاً تم بموجبه زيادة أجور الموظفين في القطاع العام.

وفي قضية الصحراء المتنازع عليها بين المغرب وجبهة البوليساريو، حقق المغرب "نصرا ديبلوماسيا" حينما قررت جمهورية جزر القمر افتتاح قنصلية عامة بمدينة العيون جنوبي المغرب، وهو أول تمثيل دبلوماسي أجنبي في المحافظات الصحراوية التي يسيطر عليها المغرب وتطالب جبهة بوليساريو باستقلالها.

وردت الجزائر التي تدعم البوليساريو بشدة على افتتاح جزر القمر لقنصليتها في العيون، واصفة اياه بـ"إجراء شديد الخطورة" ومعتبرة أنه "انتهاك للقانون الدولي ومساس بالقواعد والمبادئ التي يجب أن تطبع تسيير العلاقات الإفريقية".

وأعلن المغرب لاحقا، أن غامبيا تستعد بدورها لافتتاح قنصلية عامة في مدينة الداخلة الواقعة ضمن المنطقة المتنازع عليها.

وفي اطار قضية الصحراء، استقال آخر مبعوث أممي في هذه القضية الرئيس الألماني الأسبق هورست كولر من مهامه كمبعوث في أيّار/ مايو الماضي "لأسباب صحية"، بعدما تمكن من جمع الطرفين حول طاولة مفاوضات بعد ست سنوات من القطيعة. ولم يعين بعد خلف له.

حراك الريف ومأساة الهجرة

لايزال ملف سجناء "حراك الريف" من بين أبرز الملفات العالقة في المغرب، ففي نيسان/ أبريل الماضي أيدت محكمة الاستئناف حكما ابتدائيًا بالسجن 20 عامًا بحق قائد حراك الريف ناصر الزفزافي؛ بتهمة "المساس بالسلامة الداخلية للمملكة"، كما أيدت أحكاما بالسجن لفترات تتراوح بين عام و20 عامًا بحق 41 آخرين من موقوفي حراك الريف الذي انطلق في تشرين أول/أكتوبر 2016.

وفي 2019 أيضا أوقف الأمن 27 ألفا و317 مرشحا للهجرة غير النظامية، من بينهم 20 ألفا و141 من جنسيات أجنبية، كما أوقف الأمن 505 منظما للهجرة غير النظامية يشتبه في تورطهم في 62 شبكة إجرامية متخصصة في الاتجار بالبشر وتنظيم الهجرة النظامية، كما فقد المغرب مئات المهاجرين الذي انطلقوا من سواحله وغرقوا في طريقهم إلى إسبانيا، وكانت فاجعة شاطئ "زناتة" أكثرها مأساوية حيث لقى 19 شابا مصرعهم غرقا.

واستمرارا لمسلسل حوادث الطرق التي تخلف في المغرب مقتل 10 أشخاص يوميا، حسب إحصاءات رسمية، فقد أسفر حادث انقلاب حافلة ركاب عن مصرع 24 شخصا في أيلول/ سبتمبر الماضي شرقي البلاد، كما أدى حادث مماثل إلى مصرع 17 راكب.

وتسببت السيول الجارفة في مقتل 20 شخصا كانوا يشاهدون مباراة كرة قدم أواخر آب/ أغسطس الماضي، في منطقة تيزيرت وسط البلاد.

وفقد المغرب، خلال العام الذي نودعه، عددا من السياسيين والفنانين والأدباء من بينهم الشاعر عبد السلام بوحجر والمؤرخ زكي مبارك، والممثل عزيز موهوب والممثلة أمينة رشيد، والمغني حسن ميكري.

ومن بين الجوائز الهامة التي حصدها المغاربة عام 2019 جائزة الإبداع العربي التي فاز بها الشاعر المغربي محمد بنيس، وجائزة كتارا للرواية العربية التي فازت بها الروائية عائشة عمور، كما حصل المخترع يوسف العزوزي على لقب أفضل مخترع في العالم العربي في مسابقة "نجوم العلوم" في قطر، وفاز اللاعب أشرف حكيمي بجائزة أفضل لاعب صاعد في أفريقيا.