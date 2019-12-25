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13:13 25 ديسمبر/ كانون الأول 2019
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    رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح

    مساعد الرئيس المصري يصل الجزائر للمشاركة في جنازة قايد صالح... صورة

    © AP Photo / Anis Belghoul
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    وصل الفريق أول صدقي صبحي مساعد الرئيس المصري لشؤون الدفاع، صباح اليوم، إلى الجزائر، ممثلا للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، للمشاركة في تشييع جنازة الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع رئيس الأركان الجزائري، الذي توفى أول أمس الاثنين.

    ويرافق الفريق أول صدقي صبحي، الذي وصل إلى الجزائر على متن طائرة خاصة، وفد يضم 5 من كبار ضباط القوات المسلحة للمشاركة في تشييع جنازة الفريق قايد صالح، وكان في استقباله السفير أيمن مشرفة سفير مصر في الجزائر.

    وفي وقت سابق، نعى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، رئيس أركان الجيش الجزائري الراحل أحمد قايد صالح، الذي غيبه الموت عن عمر ناهز الثمانين عاما إثر سكتة قلبية.

    وكتب الرئيس المصري على حسابه الرسمي في مواقع التواصل الاجتماعي: "أتقدم بخالص العزاء والمواساة للجزائر الشقيقة رئيسا وحكومة وشعبا في وفاة المغفور له الفريق أحمد قايد صالح، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي".

    الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
    © AP Photo / Vadim Ghirda
    جدير بالاحترام والتقدير... السيسي ينعى قايد صالح
    وأضاف السيسي "هو شخصية جديرة بالاحترام والتقدير، لما بذله من جهد وعطاء لتحقيق الاستقرار في الجزائر الشقيقة، ولدوره المثمر في إخراج الانتخابات الرئاسية في تجربة ديمقراطية رائعة".

    وقالت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، في بيان، الاثنين الماضي: "انتقل إلى رحمة الله نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح".

    وأوضحت أن الوفاة حدثت "إثر سكتة قلبية ألمت به في بيته عن عمر ناهز 80 عامًا".

    والفريق أحمد قايد صالح، الذي وافته المنية بعد أحد عشر يومًا فقط من إجراء الانتخابات الرئاسية الجزائرية التي أسفرت عن فوز تبون، عسكري محترف قضى أكثر من 60 عامًا في صفوف القوات المسلحة الجزائرية وخدم في مناطق عسكرية عديدة في البلاد، وتمت ترقيته إلى رتبة لواء عام 1993، ثم قائدا للقوات البرية في العام التالي، ثم رئيسا لأركان الجيش عام 2006 مع ترقيته إلى رتبة الفريق.

    انظر أيضا:

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    وفاة رئيس أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح
    تعيين اللواء السعيد شنقريحة قائدا لأركان الجيش الجزائري خلفا للراحل قايد صالح
    جدير بالاحترام والتقدير... السيسي ينعى قايد صالح
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    أخبار العالم العربي, صدقي صبحي, الفريق صدقي صبحي, جنازة, أحمد قايد صالح, الجزائر, مصر
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