السيسي: مشروعات جهاز الخدمة الوطنية تستهدف خلق فرص عمل

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن مشروعات جهاز الخدمة الوطنية، الهدف منها الاستفادة وليس الاستحواذ الاقتصادي.

وأضاف، اليوم الأربعاء: "بالإضافة إلى ذلك فإنها تهدف إلى خلق فرص عمل جديدة للشباب"، بحسب صحيفة "الأهرام" المصرية.

وقال السيسي، إن الباب مفتوح أمام القطاع الخاص من أجل الشراكة مع الدولة.

وتابع الرئيس المصري: "نحن مستعدون لمشاركة القطاع الخاص فى جميع المشروعات التى تقوم الدولة بافتتاحها"، وذلك خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية في محافظة الفيوم.