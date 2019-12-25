نتنياهو يعلن استعداد إسرائيل لبناء 3000 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية

أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، عن خططه لتقديم خطة لبناء 3 آلاف وحدة استيطانية ومنطقة صناعية جديدة في مستوطنات الضفة الغربية.

وبحسب صحيفة "إسرائيل اليوم"، سيقدم القرار خلال الأسبوعين القادمين للمصادقة عليه من قبل المجلس الأعلى للتخطيط التابع للحكومة الإسرائيلية.

وصرح "جلعاد أردان" أحد المسؤولين الكبار في حزب الليكود للصحيفة، بأنه سيدعم نتنياهو في الانتخابات الداخلية للحزب، باعتباره الأنسب لمواجهة التحديات التي تواجهها إسرائيل.

Is #Netanyahu in a strong enough position to pull this off? https://t.co/kZ7xtX500S — Israel Hayom English (@IsraelHayomEng) December 25, 2019

​وذكرت الصحيفة أن جلعاد لم يكن يعبر عن رأيه بشأن دعم مرشحي حزب الليكود طيلة فترة الاضطرابات السيايسة التي واجهها الشارع الإسرائيلي داخل حزب الليكود وخارجه.

ويواصل نتنياهو جولاته في مختلف أرجاء إسرائيل، ويعقد المؤتمرات من أجل حشد الدعم لصالحه في انتخابات حزب الليكود.