العراق... إحراق مقرين لفصيلين مواليين لإيران خلال تشييع جثمان ناشط

وشيع المئات في جنوب العراق، اليوم الأربعاء، الناشط ثائر الطيب، الذي توفي متأثراً بجروح أصيب بها قبل عشرة أيام في انفجار سيارته، بحسب وكالة فرانس برس.

وكان الطيب الناشط المعروف في الديوانية التحق بالحراك الشعبي قبل ثلاثة أشهر في ساحة التحرير وسط بغداد، مركز الانتفاضة غير المسبوقة التي اجتاحت العراق.

وبمجرد إعلان وفاة الطيب، مساء الثلاثاء، هرع محتجون إلى مقري "منظمة بدر"، التي يتزعمها هادي العامري، و"عصائب أهل الحق".

ويواصل المتظاهرون تحركاتهم رغم حملات الترهيب والخطف والاغتيالات التي تقوم بها "ميليشيات" وفق الأمم المتحدة.

ويطالب العراقيون المحتجون منذ الأول من تشرين الأول/أكتوبر بتغيير النظام السياسي الذي أرساه الأميركيون عقب إطاحة صدام حسين في العام 2003، وتسيطر طهران على مفاصله اليوم.

وتبدو السلطة مشلولة اليوم، خصوصاً لعدم قدرتها على تسمية رئيس وزراء في المهل الدستورية، وسط تخوف من عودة العنف إلى الشارع الذي أسفر عن مقتل نحو 460 شخصاً وإصابة 25 ألفاً آخرين بجروح.

وتمكن البرلمان رغم ذلك من التصويت الثلاثاء على إصلاح قانون الانتخاب، بحيث بات على أساس الاقتراع الفردي ولم يعد يخلط النسبي بالأكثري.

وسيتم أيضا إعادة رسم الدوائر، ولكن البرلمان لم يوضح حتى الآن ماهية ذلك، فيما يحذر محللون من أن يصب ذلك في مصلحة الأحزاب الكبرى والمسؤولين المحليين وزعماء القبائل على حساب المستقلين والتكنوقراط الذين يطالب المتظاهرون بإعطاء الاولوية لهم.