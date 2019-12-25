الرئيس المصري: القوات المسلحة مسؤولة عن الحفاظ على الدولة المدنية

وقال السيسي خلال مشاركته في افتتاح مجمع الإنتاج الحيواني المتكامل بالفيوم، إن "ما نقوم به ليلا نهارا بهدف الحفاظ على الدولة المصرية من السقوط".

وأوضح الرئيس السيسي أن القوات المسلحة مسؤولة عن الحفاظ على الدولة المدنية المصرية، مشيرا إلى أن ذلك منصوص عليه فى الدستور، كي لا تسقط الدولة مرة أخرى.

وكان السيسي قال خلال اللقاء، إن "اللطف الإلهي منع سقوط مصر".

وأوضح خلال فعاليات منتدى شباب العالم الذي انعقد في مدينة شرم الشيخ المصرية: "في مصر جزء كبير من الموضوع هو لطف إلهي... ربنا قال دى مش هتتدمر... خططوا واصرفوا... لكن مصر مش هتدمر... وهيأ لها الأسباب ... أنا عارف إن ربنا منع سقوط مصر".

وقال السيسي في تصريحات سابقة "زمايلي في الحكومة شايفين عندي اندفاع شديد للبناء واختزال الوقت... مستجعل علشان كنت خايف على المصريين في عدم تحمل الظرف الصعب، وبالتالي إذا تحركت الجماهير مفيش حد يقدر يوقفها أبدا مهما كانت قوته... وشوفته الخراب اللي بيتم في حالة التعامل العنيف مع الجماهير".