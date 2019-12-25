السيسي: الدولة مستعدة لمشاركة القطاع الخاص في جميع المشروعات

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن الدولة مستعدة لمشاركة القطاع الخاص في جميع المشروعات التي يجري افتتاحها.

وشدد خلال مشاركته بافتتاح مجمع الإنتاج الحيواني المتكامل بالفيوم على أن الدولة المصرية معنية باستعادة جميع خدمات البحيرات سواء على البحر المتوسط أو حتى داخل الدولة ومنها بحيرة ناصر، للاستفادة منها.

وتابع، أن هناك مجموعة مصانع تتم من أجل تقليل كثافة الملوحة المتواجدة بالبحيرات من أجل عودة أفضل لإنتاج الثروة الحيوانية بجانب عدم فقدان البحيرات بشكل تام.

وأشار إلى أن "المشروعات القومية تتم بتوزيع جغرافي يتيح العديد من فرص العمل للشباب".

وتهدف مشروعات الثروة الحيوانية لسد الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج من البروتين الحيواني ومنتجات الألبان، وهو من المشروعات الواعدة التي توفر فرص عمل للمنطقة المقامة عليها، ويساهم في تقليل نسبة البطالة بتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.