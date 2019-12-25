روسيا ترصد 49 خرقا لنظام وقف العمليات في سوريا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة في نشرة لها في موقعها الرسمي، بشأن الوضع في سوريا بأن الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا رصد، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 49 خرقا لنظام وقف العمليات العسكرية.

وحصلت تلك الخروق في المحافظات التالية: إدلب (14)، اللاذقية (14)، وحماه (11)، وحلب (10) ، بينما رصد الجانب التركي 25 خرقا، وذلك في المحافظات التالية: إدلب (11)، واللاذقية (6)، وحلب (4)، وحماه (4) مرات، وذلك غير الخروقات التي حدثت يوم أمس الثلاثاء.

موسكو - سبوتنيك. وتجدر الإشارة إلى أنه وفقا لاتفاق سبق وتوصل إليه الطرفان الروسي والتركي فقد تم إعلان "نظام صمت" في منطقة تخفيف التصعيد بإدلب اعتبارا من الساعة السادسة صباح يوم 31 آب/أغسطس الماضي، وذلك لإعطاء السكان المسالمين الفرصة لمغادرة مناطق مدينة إدلب المسيطر عليها من قبل الجماعات الإرهابية.

ومن جهة أخرى، قام المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين خلال 24 ساعة الماضية بتنفيذ عمليتين إنسانيتين، حيث تم من خلالهما إيصال 350 سلة غذائية يبلغ إجمالي وزنها حوالي 1.189 طن إلى سكان قرية الرهجان بريف إدلب، و500 سلة غذائية يبلغ إجمالي وزنها حوالي 1.712 طن إلى سكان قرية الكوزلية بريف الحسكة.

هذا وبشكل عام تم تنفيذ 2301 عملية إنسانية. ويبلغ الوزن الإجمالي للمساعدات الإنسانية 3872.250 طن.