العبادي يكشف الجهات التي تقف خلف الاغتيالات في تظاهرات العراق

أكد رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، اليوم الأربعاء، أن "العراق يجني اليوم ما تم زرعه عام 2018"، محددا الجهات التي تقف خلف الاغتيالات خلال التظاهرات الأخيرة.

وقال العبادي، في مقابلة مع صحيفة "اليوم السابع" المصرية، إن "ائتلاف النصر لم يخطر ولم يوقع ولم يشترك في حكومة عادل عبد المهدى عام 2018"، مبينا أن "الاختيار قام على أساس التوافقات الحزبية الضيقة، وتشكيلها خالف الدستور كونها لم تنبثق عن الكتلة الأكثر عددا، وبنيتها كانت محاصصية استندت إلى عقلية الإقطاعيات الحزبية".

وأضاف أن "العامل الخارجي كان له الدور بانبثاق هذه الحكومة بفعل تبعية قرار البعض من الأحزاب"، مشيرا إلى "أننا قلنا وقتها، إن المعادلة التي أنتجت الحكومة هشة ومتناقضة، لا يمكنها البقاء أو إدارة البلاد بكفاءة، واليوم نجني ما زرعوه في 2018".

وعن سؤاله حول من يقف خلف الاغتيالات خلال التظاهرات الأخيرة في الشارع العراقي، أكد العبادي: "القوى المرتدة على الدولة، التي ترى نفسها أكبر من الدولة، والتي لا ترى أمامها الردع والحسم، أيا كانت".

وخلال الحوار، أشاد رئيس الوزراء العراقي السابق بمصر، مؤكدا أنها مركز عربى إقليمي كبير واستراتيجي، لافتا إلى أن العراق يحتاج إلى التكامل مع مصر.