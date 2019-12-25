روسيا تستعد لإرسال 25 ألف طن من القمح إلى سوريا

أفاد جهاز نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري بوريسوف، اليوم الخميس، أن أول دفعة للمساعدات الإنسانية إلى سوريا، وهي 25 ألف طن من الحبوب، تم إرسالها إلى ميناء نوفوروسيسك لتحميلها حتى نهاية الأسبوع.

موسكو-سبوتنيك.وصرح متحدث من جهاز نائب رئيس الوزراء الروسي، للصحفيين بأنه "منذ 9 كانون الأول / ديسمبر، بدأ نقل الحبوب من مواقع التخزين إلى ميناء نوفوروسيسك.

هذا الأسبوع، من المقرر تحميل أول دفعة وتبلغ 25 ألف طن، وهذا يمثل ربع ما كان مخططا له بموجب العقد.

السفينة راسية في ميناء نوفوروسيسك وتنتظر التحميل، ويعتمد إرسال السفينة على ظروف الطقس، ويخطط لاكتمال عملية تسليم 100 ألف طن من الحبوب حتى نهاية أيار/مايو 2020.

وكان بوريسوف قد أعلن يوم 17 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، خلال زيارة عمل إلى دمشق، أن روسيا ستقدم لسوريا مساعدات إنسانية، وهي 100 ألف طن من الحبوب، وسوف تستمر عمليات التسليم حتى الربع الثاني من عام 2020.