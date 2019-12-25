"وقف إطلاق النار في ليبيا"... أردوغان يعلن تفاصيل لقائه مع الرئيس التونسي

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، خلال زيارته إلى تونس، اليوم الأربعاء، على ضرورة وقف إطلاق النار في ليبيا "في أقرب وقت ممكن".

وقال أردوغان، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره التونسي، قيس سعيد، إن "التطورات السلبية في ليبيا لا تقتصر عليها، وإنما تمتد لدول الجوار وعلى رأسها تونس، وهي منزعجة جدا من ذلك"، مؤكدا أنه ستكون لتونس إسهامات قيمة للغاية وبناءة في جهود تحقيق الاستقرار بليبيا، وذلك حسب وكالة "الأناضول" التركية.

ولفت الرئيس التركي، إلى أنه "بحث مع الجانب التونسي الخطوات التي يمكن أن نقدم عليها والتعاون الذي يمكن القيام به لضمان وقف إطلاق نار في ليبيا والعودة للعملية السياسية".

#مباشر | مؤتمر صحفي للرئيس أردوغان مع نظيره التونسي قيس سعيد https://t.co/UUm6jovzM2 — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) December 25, 2019

وكان الرئيس رجب طيب أردوغان، وصل في وقت سابق، إلى تونس في زيارة غير معلنة لإجراء محادثات مع الرئيس التونسي قيس سعيد.

وذكرت وكالة "الأناضول" أن مستشارة الرئيس لشؤون الإعلام والاتصال أعلنت أن الرئيس أردوغان وصل إلى تونس في زيارة يلتقي خلالها نظيره قيس سعيد.