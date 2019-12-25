تسجيل
14:47 25 ديسمبر/ كانون الأول 2019
مباشر
    بحث
    مناظر عامة للمدن العربية - مدينة صنعاء، اليمن

    حكومة الإنقاذ اليمنية: الأموال التي طبعها بنك عدن تجاوزت ما تم إصداره خلال 4 عقود

    © AFP 2019 / Mohammed Huwais
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/images/103738/69/1037386974.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/201912251043863719-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D8%B7%D8%A8%D8%B9%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2%D8%AA-%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D9%85-%D8%A5%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-4-%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF/

    حذرت حكومة الإنقاذ اليمنية، في العاصمة صنعاء، من الانعكاسات السلبية للسياسات النقدية، التي يقوم بها بنك عدن المركزي على استقرار العملة الوطنية، كاشفا عن أن حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، قامت خلال العامين الماضيين بطباعة نحو تريليون و700 مليار ريال، وهو ما يتجاوز ما تمت طباعته على مدى العقود الأربعة الأخيرة.

    القاهرة – سبوتنيك. وقال البنك المركزي اليمني في صنعاء، التابع لحكومة الإنقاذ، التابعة لـ"أنصار الله": "باشر البنك المركزي في عدن، بعد نقل وظائفه من صنعاء، بطباعة 400 مليار ريال بداية العام 2017، واستمر في الطباعة ليصل المبلغ إلى تريليون و300 مليار ريال للنصف الثاني من العام ذاته وعامي 2018 و2019، ليبلغ إجمالي ما تم طباعته تريليون و700 مليار ريال".

    حاويات بحرية
    © Sputnik . Pavel lvov
    روسيا ترسل 147 مليار ريال يمني على متن 7 حاويات
    وذكر البيان، الذي نشرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، التي تديرها الجماعة، أن "العدوان (في إشارة للتحالف العسكري الداعم للحكومة اليمنية الشرعية)، تسبب في العام 2015 بتوقف كافة الموارد المالية العامة للدولة وعلى رأسها الصادرات، وتم إصدار نحو 500 مليار ريال خلال عامي 2015 و2016 لمواجهة النفقات المتمثلة في الرواتب والنفقات التشغيلية لكافة المحافظات".

    وقال البنك إن "إجمالي العرض النقدي قبل العدوان بلغ ما يقارب 850.9 مليار ريال وهي النقود اللازمة لسد احتياجات الاقتصاد اليمني ككل، فيما وصل الآن إلى 3 تريليونات ريال، وهو رقم كارثي ونتائجه سلبية على الاقتصاد ورأس المال الوطني والمواطن".

    واعتبر البيان أن "مبرر البنك المركزي في عدن للاستمرار في طباعة العملة الجديدة بحجة دفع الرواتب، غير منطقي كون 70 في المائة من الموظفين لم يتسلموا رواتبهم منذ العام 2017 حتى اليوم رغم الطباعة المستمرة".

    ووفقا للبيان "فإن السياسة النقدية لبنك عدن لا تخدم تحقيق استقرار العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية وكبح معدلات التضخم بما يحقق نوعاً من استقرار الأسعار، كما لا تخدم سياسة الدولة وتوجهاتها في إدارة الدين العام الداخلي والخارجي وسداد الالتزامات على الحكومة".

    وكان البنك المركزي في صنعاء قد أصدر، الأربعاء الماضي، قرارا بمنع تداول أو حيازة العملة، التي طبعتها الحكومة الشرعية خلال الأعوام الثلاثة الماضية في الخارج، واعتبرها غير قانونية.

    وأعلن البنك "تعويض الأفراد بنقد إلكتروني أو بـ"العملة الوطنية القانونية" عما بحوزتهم من العملة غير القانونية (حسب السقف المعتمد) من خلال منحهم فرصة تسليمها خلال ثلاثين يوما اعتبارا من التاسع عشر من ديسمبر/ كانون الأول الجاري".

    انظر أيضا:

    "أنصار الله" تتهم الحكومة اليمنية بإضعاف العملة عبر طباعة 80 مليار ريال
    لتغطية عجز الموازنة... الحكومة اليمنية تصدر سندات بـ100 مليار ريال
    الأمن اليمني يحبط تهريب ملايين الدولارات والريال السعودي من مأرب
    روسيا ترسل 147 مليار ريال يمني على متن 7 حاويات
    الكلمات الدلالية:
    حيدر منصور هادي, أنصار الله, حكومة الإنقاذ
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    ضفة نهر ينيسي مغطاة بالثلج مقابل مدينة ديفنوغورسك في إقليم كراسنودارسكي كراي جنوب روسيا
    جنوب روسيا يتحلى بثوب الشتاء الحقيقي
    لبنان في خطر
    لبنان في وضع خطر
    إنفوجرافيك - الإنفاق العسكري لدول الناتو
    الإنفاق العسكري لدول "الناتو"
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك