العراق... الاستخبارات العسكرية تفكك خلية إرهابية في الأنبار

قالت الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الأربعاء، إنها فككت خلية إرهابية في قضاء القائم بمحافظة الأنبار العراقية.

ذكرت ذلك وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأربعاء، نقلا عن بيان للاستخبارات العسكرية العراقية.

وقال البيان، إن ذلك تم خلال عملية نوعية ومعلومات استخبارية دقيقة، مشيرة إلى أن شعبة الاستخبارات العسكرية تمكنت في الفرقة ٨ وبالتعاون مع استخبارات لواء المشاة ٣٠ من اختراق وتفكيك خلية إرهابية".

وأضاف البيان أنه تم "القبض على عناصر الخلية البالغ عددهم 14 في قضاء القائم ناحية الرمانة، وفي القرى التابعة له شمال نهر الفرات بالأنبار".

وقال البيان: "هذه الخلية من الخلايا الخطيرة، التي تقوم بتقديم المعلومات والدعم اللوجستي للدواعش الإرهابيين، في الصحراء"، مضيفا: "جميع أفراد الخلية من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرات قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".