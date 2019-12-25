قتيلان في عملية أمنية بالدمام شرقي السعودية... فيديو

أفادت وسائل إعلام سعودية، اليوم الأربعاء، بمقتل شخصين في عملية أمنية بالدمام شرقي السعودية.

وحسب قناة "العربية"، "نفذت قوات الأمن السعودية عملية أمنية في الدمام شرقي السعودية، أسفرت عن مقتل 2 من المطلوبين أمنيا".

فيديو متداول عن اشتباك أمني مع مطلوبين إرهابيين في #الدمام ومقتل 2 منهم #الإخبارية pic.twitter.com/vey0dJqrWi — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 25, 2019

​ونقلت قناة "الإخبارية" السعودية، عبر حسابها الرسمي على "تويتر" مقطع فيديو، قالت إنه "فيديو متداول عن اشتباك أمني مع مطلوبين إرهابيين في الدمام ومقتل اثنين منهم".