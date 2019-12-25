السيسي يؤكد للمرة الثانية طرح شركات الجيش في البورصة... فيديو

جدد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، التأكيد على طرح شركات القوات المسلحة في البورصة المصرية.

وجاءت تصريحات السيسي على هامش افتتاح عدد من المشروعات في محافظة الفيوم جنوب غربي العاصمة القاهرة.

وقال السيسي "شركات القوات المسلحة هتنزل البورصة المصرية يبقى كده أتحنا الفرصة لكل القطاعات".

وأشار إلى أن كافة المشروعات التي يتم افتتاحها متاحة للقطاع الخاص رغم بدء تشغيلها.

وأضاف أن "شركات القوات المسلحة ستطلق أسهمها في البورصة ولن تقتصر تلك الأسهم على القطاع الخاص فقط وإنما أيضا لصغار المستثمرين وكل المواطنين".

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس المصري، أن "الحكومة ستفتتح في الفترة المقبلة كل المشاريع الجديدة بطريقة متتالية، دون انتظار مواعيد محددة".

وأوضح أن "الدولة المصرية تسير في خطة طرح عدد من الشركات والأصول الحكومية في البورصة المصرية منذ 3 سنوات".

وتابع قائلا "لا بد أيضا من طرح شركات القوات المسلحة في البورصة، ليكون أمام المصريين فرصة امتلاك أسهم في هذه الشركات، ولكي نفتح باب المشاركة المجتمعية في هذه الشركات".

وذكر أن "القطاع الخاص مرحب به إذا أراد المشاركة، هذا كلام فعلي وليس للاستهلاك السياسي".