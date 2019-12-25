إغلاق موانئ بورسعيد والسخنة في مصر لسوء الأحوال الجوية

أعلنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس المصرية إغلاق موانئ بورسعيد، والسخنة، وإعلان حالة الطوارئ بها؛ نظرا لسوء الأحوال الجوية.

القاهرة - سبوتنيك. وقالت الهيئة في بيان، اليوم الأربعاء "تم إغلاق حركة الملاحة مؤقتاً بموانئ بورسعيد والسخنة وإعلان حالة الطوارئ بالموانئ ورفع درجة الاستعداد لمواجهة الطقس السيئ وعدم دخول وخروج أي سفينة من وإلى الميناء، لمواجهة المخاطر المحتملة".

وأضاف البيان أن الهيئة قررت "منع الأنشطة البحرية حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة، مع استمرار عمليات الشحن والتفريغ بشكل طبيعي للسفن المتراكية على الرصيف".

وقالت الهيئة إن "ميناء السخنة يشهد حالة من عدم الاستقرار، ونشاط ملحوظ للرياح المثيرة للرمال والأتربة، التي بلغت سرعتها من 25 إلى 30 عقدة وارتفاع الأمواج إلى 3 أمتار، وانعدام الرؤية الذي يصل إلى نصف ميل".

وأوضح البيان "يتواجد على أرصفة ميناء السخنة عدد 2 سفينة حاويات، وعدد 1 سفينة سياحية، وعدد 1 سفينة معدات، ومن منتظر سفر السفينة السياحية في تمام الساعة 5 مساء اليوم".

ولفتت الهيئة إلى أن "ميناء بورسعيد أيضا يشهد حالة من عدم الاستقرار في حالة الجو وبلغت سرعة الرياح 30 عقدة وارتفاع الأمواج لثلاثة أمتار مما يؤدى إلى اضطراب شديد في حركة الملاحة"، موضحة "يتواجد على أرصفة ميناء غرب بورسعيد سفينة حاويات وسفينتا بضائع عامة، كما يتواجد على أرصفة ميناء شرق بورسعيد 3 سفن حاويات ومن المنتظر دخول 4 سفن حاويات".

وأكد البيان "استمرار حركة السفن في ميناء الأدبية بانتظام، حيث تجرى عمليات تداول البضائع على الأرصفة لعدد (2) سفينة بضائع عامة، ومن المنتظر دخول عدد (2) سفينة أخرى (بضائع عامة – صب جاف)".