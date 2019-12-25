مقتل مطلوبين بعملية أمنية في الدمام السعودية... فيديو

قتل مطلوبان أمنيا خلال عملية أمنية، ظهر اليوم، في حي العنود بالدمام السعودية، بعد تبادل لإطلاق نار مع قوات الأمن.

ووفقا لصيحفة" سبق" السعودية، فإن المعلومات الأولية تفيد بأن المطلوبين تحصّنا في منزل أحد المواطنين في حي العنود بالدمام، وتمكّنت الأجهزة من القضاء عليه بعد عملية إطلاق نار، فيما لم يصب أحد المواطنين أو المارة بأذى.

هذا وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر من خلالها أصوات إطلاق النار بين رجال الأمن والمطلوبين أمنياً، كما أظهرت مقاطع الفيديو الوجود الأمني الكثيف لرجال الأمن في حي العنود بالدمام؛ لحفظ سلامة المواطنين وتحييد خطر المطلوبين.

فيديو متداول عن اشتباك أمني مع مطلوبين إرهابيين في #الدمام ومقتل 2 منهم #الإخبارية pic.twitter.com/vey0dJqrWi — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 25, 2019

هذا ولم يكشف حتى الآن عن هويتة المطلوبين أمنيا، اللذين قضي عليهما بالعملية، فيما ينتظر أن يكشف البيان الإعلامي للأجهزة الأمنية عن تفاصيل العملية.