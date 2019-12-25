تسجيل
16:17 25 ديسمبر/ كانون الأول 2019
مباشر
    بحث
    بداية الكسوف

    الإمارات… النظر إلى الشمس غدا في هذا التوقيت قد يصيب بالعمى

    © REUTERS / NASA
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic2.img.sputniknews.com/images/102575/33/1025753337.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/201912251043865839-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3-%D8%BA%D8%AF%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%87%D8%B0%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%AA-%D9%82%D8%AF-%D9%8A%D8%B5%D9%8A%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%89/

    حذر أطباء عيون إماراتيون من النظر إلى الشمس غدا الخميس، في موعد حدوث ظاهرة الكسوف الشمسي.

    أفادت صحيفة "الإمارات اليوم"، اليوم الأربعاء، أن ظاهرة الكسوف الشمسي تم تحديدها بين الساعة السابعة صباحا وتمتد حتى الثامنة و55 دقيقة تقريباً، حيث حذر الأطباء من النظر إلى الشمس في هذا التوقيت.

    كسوف الشمس
    © REUTERS / NASA
    دولة آسيوية تشهد أول كسوف شمسي في 2019 (فيديو)
    وأكد الأطباء أن النظر إلى الشمس دون النظارات المتخصصة، قد يصيب باحتراق مركز الإبصار بالعين والعمى، وطالبوا بضرورة استخدام نظارات متخصصة لوقاية العين من مخاطر وأضرار الشمس، إذا قرر أي فرد النظر إليها، ومراقبة الظاهرة النادرة .

    ونقلت الصحيفة على لسان استشاري طب وجراحة العيون في مستشفى دبي، التابع لهيئة الصحة، أن النظر المباشر إلى الشمس غدا، الخميس، في وقت حدوث ظاهرة الكسوف، دون استخدام نظارات واقية، قد يؤدي إلى احتراق مركز الابصار في العين، والإصابة بالعمى، محذراً من المجازفة دون استخدام نظارات واقية.

    وذكر أن النظر للشمس وقت الكسوف تتسبب في حدوث أضرار جسمية بالعين تختلف حسب مدة النظر، وتتنوع بين ظهور بقع سوداء في العين تحجب الرؤية، واحتراق مركز الإبصار، والإصابة بالعمى الكلي، الأمر الذي يصعب علاجه فيما بعد.

    وأكدت الصحيفة على لسان استشاري جراحة العيون، الدكتور عبدالله النقبي، أن النظر إلى الشمس بشكل عام لفترة تتراوح بين 4 إلى 8 دقائق، يسبب أضراراً جسمية بالشبكية، حيث تتركز أشعة الشمس في "مقلة العين" وتحدث أضراراً جسيمة بالشبكية، وتختلف الأضرار حسب مدة تركيز البصر إلى الشمس.

    وتابع الدكتور النقبي:

    فيما يتعلق بظاهرة الكسوف الشمسي التي ستمر بها البلاد غدا، فإنها تشكل خطورة بالغة في حال إطالة النظر إليها لأكثر من 20 ثانية، حيث قد ينتج عنها احتراق مركز الإبصار في العين، والعمى التام، بسبب تعرض الشمس للأشعة تحت الحمراء بنسبة كبيرة.

    وأوردت الصحيفة نفسها، صباح الأحد الماضي، أن المركز الدولي للفلك، قد أعلن أن أجزاءً من منطقة الخليج ستشهد صباح الخميس (غدا)، ظاهرة فلكية نادرة، تتمثل بـ"كسوف حلقي" للشمس، حيث يقع القمر أمام الشمس ويكون قطره الظاهري أصغر من قطر الشمس الظاهري بقليل.

    انظر أيضا:

    بسبب ظاهرة كسوف الشمس... السعودية تؤجل امتحانات المدارس
    دولة آسيوية تشهد أول كسوف شمسي في 2019 (فيديو)
    لن تنظر إلى كسوف الشمس بعد مشاهدتك هذه الصور
    الكسوف الأخير للشمس اليوم
    جلسة لشرب الشاي مع بوتين وكسوف الشمس الكامل... صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    لقطات نادرة من الفضاء... إعصار وكسوف شمسي في الوقت نفسه (فيديو)
    الكلمات الدلالية:
    الشمس, الإمارات, كسوف الشمس
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    ضفة نهر ينيسي مغطاة بالثلج مقابل مدينة ديفنوغورسك في إقليم كراسنودارسكي كراي جنوب روسيا
    جنوب روسيا يتحلى بثوب الشتاء الحقيقي
    لبنان في خطر
    لبنان في وضع خطر
    إنفوجرافيك - الإنفاق العسكري لدول الناتو
    الإنفاق العسكري لدول "الناتو"
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك