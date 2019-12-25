الإمارات… النظر إلى الشمس غدا في هذا التوقيت قد يصيب بالعمى

حذر أطباء عيون إماراتيون من النظر إلى الشمس غدا الخميس، في موعد حدوث ظاهرة الكسوف الشمسي.

أفادت صحيفة "الإمارات اليوم"، اليوم الأربعاء، أن ظاهرة الكسوف الشمسي تم تحديدها بين الساعة السابعة صباحا وتمتد حتى الثامنة و55 دقيقة تقريباً، حيث حذر الأطباء من النظر إلى الشمس في هذا التوقيت.

وأكد الأطباء أن النظر إلى الشمس دون النظارات المتخصصة، قد يصيب باحتراق مركز الإبصار بالعين والعمى، وطالبوا بضرورة استخدام نظارات متخصصة لوقاية العين من مخاطر وأضرار الشمس، إذا قرر أي فرد النظر إليها، ومراقبة الظاهرة النادرة .

ونقلت الصحيفة على لسان استشاري طب وجراحة العيون في مستشفى دبي، التابع لهيئة الصحة، أن النظر المباشر إلى الشمس غدا، الخميس، في وقت حدوث ظاهرة الكسوف، دون استخدام نظارات واقية، قد يؤدي إلى احتراق مركز الابصار في العين، والإصابة بالعمى، محذراً من المجازفة دون استخدام نظارات واقية.

وذكر أن النظر للشمس وقت الكسوف تتسبب في حدوث أضرار جسمية بالعين تختلف حسب مدة النظر، وتتنوع بين ظهور بقع سوداء في العين تحجب الرؤية، واحتراق مركز الإبصار، والإصابة بالعمى الكلي، الأمر الذي يصعب علاجه فيما بعد.

وأكدت الصحيفة على لسان استشاري جراحة العيون، الدكتور عبدالله النقبي، أن النظر إلى الشمس بشكل عام لفترة تتراوح بين 4 إلى 8 دقائق، يسبب أضراراً جسمية بالشبكية، حيث تتركز أشعة الشمس في "مقلة العين" وتحدث أضراراً جسيمة بالشبكية، وتختلف الأضرار حسب مدة تركيز البصر إلى الشمس.

وتابع الدكتور النقبي:

فيما يتعلق بظاهرة الكسوف الشمسي التي ستمر بها البلاد غدا، فإنها تشكل خطورة بالغة في حال إطالة النظر إليها لأكثر من 20 ثانية، حيث قد ينتج عنها احتراق مركز الإبصار في العين، والعمى التام، بسبب تعرض الشمس للأشعة تحت الحمراء بنسبة كبيرة.

وأوردت الصحيفة نفسها، صباح الأحد الماضي، أن المركز الدولي للفلك، قد أعلن أن أجزاءً من منطقة الخليج ستشهد صباح الخميس (غدا)، ظاهرة فلكية نادرة، تتمثل بـ"كسوف حلقي" للشمس، حيث يقع القمر أمام الشمس ويكون قطره الظاهري أصغر من قطر الشمس الظاهري بقليل.