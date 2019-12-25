السعودية... تأسيس مؤسسة للصناعات العسكرية بالتعاون مع شركة بريطانية

وستعمل الشركة الجديدة، على دعم قدرات التصنيع المحلية في مجال الطيران والدفاع سعيا لتوطين الصناعات العسكرية في المملكة، وفقا لصحيفة "مال" السعودية.

ولفتت الصحيفة إلى قول رئيس مجلس إدارة "وهج" عبد الرحمن بن عبدالله، في وقت سابق، إلى السعي المستمر لتطوير قطاع الصناعات العسكرية في السعودية.

وقال أيمن الحازمي، رئيس الشركة، إن إدخال صناعات عسكرية أكثر تطورا وتنوعا للمملكة العربية السعودية سيسهم في تحقيق ما تسعى إليه المملكة لتحقيق رؤيتها "2030"، ويساهم في جعل نسبة 50 في المئة من الإنفاق العسكري محلية.

وأضاف: "شراكاتهم الدولية ستسهم في نقل وتبادل الخبرات والتقنيات الحديثة، بما ينعكس بالفائدة على الاقتصاد المحلي إضافة إلى الكوادر الوطنية، التي سيتم تدريبها على أحدث التقنيات".

وقال مالك ورئيس شركة بورتسموث للطيران المحدودة سايمون أسكوت، إن التعاون بين الشركتين من خلال تأسيس شركة بورتسموث العربية للطيران سيجمع بين الخدمات الهندسية ذات المستوى والكفاءة العالمية المدعومة بأحدث التقنيات.