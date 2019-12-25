لفتة طيبة... الملك الأردني يصافح الناس في مدينة أربد

صافح الملك الأردني عبد الله الثاني، أمس الثلاثاء، باعة للخضار والفواكه بالإضافة إلى المارة في شارع بمدينة أربد.

وحدث ذلك عقب زيارة الملك عبد الله أمس الثلاثاء للمدينة وتهنئة سيدة مسيحية بمناسبة الأعياد المجيدة، بالإضافة إلى مفاجئته لطلبة في جامعة اليرموك أثناء حضورهم جلسة توعوية عن البرنامج الوطني للتشغيل الذاتي "انهض".

وأكد مصدر لـ "عمون" أن الملك نزل إلى الشارع وقام بشراء الخضار والفواكه من بائع بسطة في أربد.