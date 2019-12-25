مسابقة "مصارعة الإبل" تثير جدلا في السعودية قبل انطلاقها

يعتزم "نادي الإبل" في السعودية تنظيم مسابقة جديدة، تعتمد على مصارعة بين المتسابقين والإبل، لكنها أثارت مخاوف مربي الإبل في المملكة.

ويحصل الفائز في تلك المسابقة، على ابن الجمل جائزة، لو تمكن من طرحه أرضا، بحسب ما ذكرته الصفحة الرسمية لـ"مهرجان الإبل" على "تويتر".

ويعد طرح الإبل، بمختلف أعمارها، على الأرض، أمرا شائعا لدى المربين ذوي الخبرة، حيث يقوم المصارع باستخدام حبل للسيطرة عليه وإسقاطه، لكنها تمثل مخاطرة كبيرة على حياة الأشخاص، الذين لا يملكون خبرة في التعامل معها، خاصة إذا تعرضوا لهذا الموقف مع جمل هائج.

البث المباشر لعرض فئة فردي "دق - جل" لون حمر بجائزة الملك عبد العزيز النسخة الرابعة لـ #مزاين_الإبل https://t.co/Q0mwcF1Ygm — مهرجان الإبل (@alaibilfestival) December 25, 2019

وتحمل المسابقة، التي طرحها "نادي الإبل" في السعودية، اسم "القعود قعودك لو طرحته"، ويتم فيها اختيار المتسابقين بشكل عشوائي، لدخول المسابقة، إذا كانت لديهم رغبة في ذلك.

يذكر أن النسخة الرابعة من "مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل"، انطلقت يوم الـ15 من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، في منطقة تسمى الصياهد الجنوبية.

ويقع المهرجان على بعد 140 كم شمال شرقي الرياض، ويفوق مجموع جوائزه 100 مليون ريال، وافتتحته المملكة في عام 2017، للإشراف على خططها في الاهتمام بسفينة الصحراء ذات المكانة الكبيرة في نفوس السعوديين وماضي بلادهم.