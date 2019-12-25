مصر... "بابا نويل" يقدم هدايا فرعونية للسياح في معبد الكرنك

ظهرت شخصية "بابا نويل" في معبد الكرنك بالأقصر يوزع الهدايا على السياح في إطار حملة ترويجية تهدف لتنشيط السياحة والترويج للأقصر.

وأرتدى شاب وطفل زي "بابا نويل"، اليوم الأربعاء، واستقبلوا سياح المعبد بالورود وتماثيل مقلدة وجعارين فرعونية، بحسب ما جاء في موقع صحيفة "المصري اليوم".

ووزع "بابا نويل" الهدايا التذكارية الفرعونية والورود على السائحين وزوار معبد الكرنك، احتفالا بأعياد الكريسماس والعام الميلادى الجديد في إطار مبادرات "لجنة تسويق السياحة الثقافية".

ومن جانبه قال محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر، إن "المبادرة تقام للعام الثانى على التوالى وتهدف إلى تنشيط حركة السياحة وإرسال رسائل إيجابية للسائحين في العالم بأن مصر والأقصر تحديداً مستعدة لاستقبالهم وتفتح ذراعيها للجميع".

وأضاف عثمان "المبادرة رغم بساطتها لكنها معبرة جداً".

وأشار عثمان إلى أنها ومثلها من المبادرات الآخرى "تنعكس بشكل إيجابي على القطاع السياحى الذي يعيش أفضل فتراته منذ عدة سنوات".

وتوقع رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر أن تصل نسب الإشغال في الأقصر إلى أكثر من 90% تزامناً مع احتفالات رأس السنة.