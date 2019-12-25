مسؤول ليبي يرد على تصريحات أردوغان بوجود مليون تركي في ليبيا

أكد المبعوث الخاص لرئيس حكومة عبد الله الثني في شرق ليبيا، عارف علي النايض، اليوم الأربعاء، أن الاتفاقات الموقعة بين تركيا ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج "تفتقد الشرعية"، مشيرا إلى أن البرلمان الليبي "لم ير تلك الاتفاقات ولم يوافق عليها".

موسكو – سبوتنيك. وقال النايض في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "لقد وقع الأتراك والسراج اتفاقين – واحد حول ترسيم الحدود البحرية والثاني حول الدفاع والأمن، والاثنان خاليان من أي شرعية لسببين: أولاً السراج ليس له سلطة توقيع هذه الاتفاقات لأن المجلس الرئاسي يفتقد نصف أعضائه، ولم يحصل على ثقة البرلمان قط، حتى مع أنه حاول تشكيل حكومة مرتين؛ أما ا لسبب الثاني لبطلان هذه الاتفاقيات يكمن في أن البرلمان الليبي لم ير تلك الاتفاقات ولم يوافق عليها".

وأضاف: "لقد شاهدنا في الإعلام أن البرلمان الليبي أصدر بيانات قوية جداً رفض فيها هذه الاتفاقات، لذا فالسراج ليس لديه سلطة التوقيع عليها".

باحث ليبي: تركيا تطمع في الاستيلاء على ثروات الليبيين... والشعب الليبي بكافة تياراته يرفض اتفاقية أردوغان والسراج



pic.twitter.com/eRMKIINtzP — فهد ديباجي (@fahddeepaji1) December 21, 2019

وتابع النايض: "كنا قلقون بسبب تصريحات أردوغان العلنية، التي حاول خلالها الاحتجاج بوجود مليون ليبياً من أصول تركية. لقد قال إنه يوجد مليون تركي في ليبيا، وهذه إهانة كبيرة للشعب الليبي. جميعنا ليبيون، ولا نفرق على أساس الطائفة... قد يكون أردوغان متابعاً طائفية أتاتورك، لكننا لسنا طائفيون في ليبيا. العرب، والأتراك، والتبو، والطوارق والأمازيغ جميعهم متساوون".

وأوضح المبعوث الخاص لرئيس حكومة عبد الله الثني في شرق ليبيا، أن هذه الاتفاقات بحسب القوانين الليبية والدولية، "ليس لها أية صلاحية"، مؤكدا أنها "لاغية وباطلة".

الرئيس #أردوغان يصل #تونس في زيارة عمل

يرافق أردوغان في الزيارة كل من وزيري الخارجية مولود تشاووش أوغلو، والدفاع خلوصي أكار، إضافة إلى رئيس جهاز الاستخبارات هاكان فيدان، ورئيس دائرة الاتصال في الرئاسة فخر الدين ألطون، والمتحدث باسم الرئاسة ابراهيم قالنhttps://t.co/FTeeMNTGSv pic.twitter.com/DWpxCAEuw8 — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) December 25, 2019

ووقع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فايز السراج، في 27 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، مذكرتي تفاهم في مجالي التعاون الأمني والمناطق البحرية، ما لاقى إدانات من الحكومة المؤقتة والبرلمان الليبيين في شرق البلاد لما رأوا فيه من تجاوز لصلاحيات حكومة الوفاق، كما قوبل ذلك بإدانات من دول مصر وقبرص واليونان لما اعتبروه تعديا على حقوقهما البحرية.