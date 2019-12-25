إصابة 9 أشخاص بانفجار ثلاث عبوات ناسفة في مناطق متفرقة ببغداد

بغداد - سبوتنيك. أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الأربعاء بأن "انفجارا وقع بعبوة ناسفة كانت موضوعة داخل دراجة نارية ضمن منطقة الأمين، ما أسفر عن إصابة مدنيين اثنين بجروح مختلفة".

وأضاف المصدر أن "انفجارا آخر وقع بعبوة ناسفة كانت موضوعة على جانب طريق منطقة المعالف جنوب غربي العاصمة، ما أسفر عن إصابة ثلاثة مدنيين بجروح".

وتابع المصدر "الانفجار الثالث وقع بعبوة ناسفة كانت موضوعة قرب إحدى الأسواق الشعبية ضمن منطقة الشعب، ما أدى لإصابة أربعة مدنيين بجروح مختلفة أحدهم حالته حرجة".

ويشهد العراق منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، احتجاجات واسعة للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، وقتل ما لا يقل عن 350 شخصا منذ بدء أكبر موجة احتجاجات تشهدها البلاد منذ سقوط صدام حسين عام 2003.