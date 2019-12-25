تركي آل الشيخ يستعد لخطوة سعودية جديدة

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة السعودية للترفيه، اليوم الأربعاء، أنه بصدد الاستعداد لخطوة سعودية جديدة، في حال إقرارها في المملكة.

ونقلت صحيفة "اليوم"، اليوم الأربعاء، عن آل الشيخ أنه سيكون أول من يشتري فريقا سعوديا في حال تم تطبيق قرار خصخصة الأندية الرياضية في المملكة.

وقد أوصى مجلس الشورى السعودي، الهيئة العامة للرياضة بإعداد خطة تنفيذية بمؤشرات أداء دقيقة، والإسراع في خصخصة الأندية الرياضية، وذلك خلال جلسة مجلس الشورى العادية الحادية عشرة من السنة الرابعة للدورة السابعة برئاسة رئيس المجلس، الدكتور عبد الله آل الشيخ.

ويشار إلى أن المستشار تركي آل الشيخ، الرئيس السابق لهيئة الرياضة السعودية، يملك نادي ألميريا الإسباني الذي يتواجد في دوري الدرجة الثانية، كما أنه سبق لآل الشيخ أن أشترى فريق "الأسيوطي" المصري، قبل عامين، وغير اسمه إلى "بيراميدز"، قبل أن يتخلى عن ملكيته بعد عام واحد، وينتقل للاستثمار في الأندية الإسبانية.