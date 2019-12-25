السعودية… كشف حقيقة حادث مطعم "أبو سكينة"

كشفت السلطات السعودية، مساء اليوم، الأربعاء، عن حقيقة حادث مطعم "أبو سكينة".

أكد المتحدث الرسمي لإمارة منطقة عسير، أن نتائج التحقيقات في حادثة التسمم التي وقعت بمطعم في مركز بحر "أبو سكينة" في عسير، أثبتت أنه لا يوجد أية شبهة جنائية في الحادثة.

ونشرت إمارة عسير السعودية بيانا، مساء اليوم، الأربعاء، جاء فيه أن التقارير المخبرية قد أوضحت أن حالات التسمم جاءت نتيجة لوجود ميكروب (استافيلوكوكس اوريس) الذي كان له نشاطا عاليا جداً في الصوص ومخلل الزيتون، مع تدني مستوى النظافة، وعدم استخدام أدواتها من قبل عاملي المطعم.

المتحدث الرسمي لـ #إمارة_منطقة_عسير:

نتائج التحقيقات في حادثة التسمم التي وقعت بمطعم في مركز #بحر_ابوسكينه أثبتت أنه لايوجد أي شبهة جنائية في الحادثة، وإمارة منطقة عسير تعلن نتائج التحقيقات في الوقت الذي سبق أن حددته. pic.twitter.com/6t9XKTLEtL — إمارة منطقة عسير (@emartasir) December 25, 2019

وأشار المتحدث الرسمي لإمارة منطقة عسير محمد بن دوسري، إلى أنه أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال، قد طالب أمس، الثلاثاء، بفتح تحقيق عاجل في الواقعة، وذلك لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، وهي الإدارات الرقابية المعنية حسب الاختصاص، لإيضاح الحقيقة مكتملة وبكل شفافية للمتضررين والمواطنين بشكل عام.

وأكد البيان الذي نشرته إمارة عسير على حسابها الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم، الأربعاء، إلى أن أمانة عسير تقوم بخطة عمل تضمن عدم تكرار هذه الحادثة، في مجال الرقابة الصحية لمنع حدوث التسممات في المنشآت الغذائية تضمنت ستة بنود يتم تطبيقها في جميع بلديات المنطقة.

وذكر البيان أن أمير منطقة عسير أعلن مسؤوليته الشخصية عن أي خلل أو مخالفة تحدث لا يتم محاسبة مرتكبها، وأن كل مسؤول في موقعه يتحمل مسؤولياته وفق النظام، حيث قدم الأمير تركي بن طلال، شكره وتقديره لجهات التحقيق والجهات المشاركة معها، والتي أنهت مهامها في الوقت المحدد، بما يضمن تحقيق العدالة بين الجميع.