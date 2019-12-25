الكشف عن تطورات جديدة في واقعة محاولة ذبح طفلة كويتية

كشف مصدر أمني أن المتهمة في قضية التهديد بذبح طفلة كويتية هي ليست وافدة إثيوبية كما ذكر في خبر أمس الأول، وإنما هي وافدة من جمهورية بنين.

نقل موقع "الأنباء"، تطورات جديدة في قضية بلاغ نحر طفلة في الجهراء من قبل خادمة، حيث أفاد مصدر أمني أن المدعى عليها في القضية ليست وافدة إثيوبية كما ذكر في خبر أمس الأول وإنما هي وافدة تدعى "اريكا" من جمهورية بنين.

وجاء في البلاغ الرسمي الذي تلقته عمليات الداخلية 112:

"ورد اتصال من مواطن يدعى (ف.م.ط) كويتي الجنسية من مواليد 1980 أفاد فيه بأن خادمته المدعوة إريكا من جمهورية بنين لا تحمل إثباتا رسميا، وقامت بتهديد زوجته وطفلته بإشهار آلة حادة (سكين) وهددتهما بالنحر".

وأضاف المواطن الكويتي صاحب البلاغ: "طلبت من زوجتي أن تصطحب طفلتنا وتذهب بها إلى إحدى الغرف وتغلق الباب عليهما لحين وصولي"، ولفت إلى أنه سارع إلى منزله وسيطر على الخادمة.

وفي هذه الأثناء حضرت دورية النجدة وقامت بأخذ الخادمة وتم نقلها إلى مخفر شرطة سعد العبدالله.

وتضمن بلاغ العمليات أن المبلغ لا يريد تسجيل قضية وأنه تم حجز الخادمة في مخفر شرطة سعد العبدالله لأخذ بصماتها وإبعادها، كما جاء في نص البلاغ أنه لا يوجد طفل رضيع.