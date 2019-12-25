وزير الدفاع الياباني يتصل بولي العهد السعودي

تلقى ولي عهد المملكة العربية السعودية، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان، اتصالاً هاتفياً من وزير الدفاع الياباني تارو كونو.

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية السعودية "واس" جرى خلال الاتصال، استعراض أوجه التعاون الثنائي في الشؤون الدفاعية، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول الأوضاع الإقليمية والدولية.

يذكر أنه أثناء زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لليابان في سبتمبر/ أيلول عام 2016 تم الاتفاق مع رئيس وزراء اليابان شينزو آبي على تكوين مجموعة مشتركة بين البلدين تحمل اسم (الرؤية السعودية اليابانية 2030).

وتهدف هذه المجموعة إلى بناء شراكات استراتيجية تعنى بتنويع اقتصاد السعودية وتوسيع فرص الاستثمار للجانب الياباني.

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سمو #ولي_العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الدفاع الياباني، استُعرض خلاله أوجه التعاون الثنائي في الشؤون الدفاعية، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول الأوضاع الإقليمية والدولية.https://t.co/8e5vEBe5GI#واس pic.twitter.com/gLH67wABB2 — واس الأخبار الملكية (@spagov) December 25, 2019

وتم إطلاق هذا البرنامج أثناء زيارة الملك سلمان بن عبد العزيز لليابان في مارس/ آذار 2017 إذ اتفق الجانبان حينها حول 43 مشروعا تندرج ضمن البرنامج.