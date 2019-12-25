رئيس وزراء السودان يتعهد بحل أزمات الوقود والخبز والسيولة

أعلن رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، زيادة حصة التعليم والصحة في موازنة البلاد للعام المقبل، متعهدا بحل أزمات الخبز والوقود.

الخرطوم - سبوتنيك. وقال حمدوك خلال الاحتفال بالذكرى الأولى لثورة ديسمبر، اليوم الأربعاء "لن يهدأ بال للحكومة حتى تحقق سبل الحياة الكريمة لشعب يستحق أن يعيش بكرامة"، موضحا "نؤكد عزمنا على وضع حد لأزمات الوقود والخبز وأزمة السيولة، من خلال تنفيذ البرامج والخطط التي تعاهدنا عليها".

وأضاف حمدوك الموازنة تركز على محاربة الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال زيادة حصة قطاعي التعليم والصحة، والدعم الموجه للقطاعين".

وتابع رئيس الوزراء السوداني "سنلاحق المتورطين في جرائم القتل والحرب والإبادة ونؤمن بأنها جرائم لا تسقط بالتقادم"، متابعا "نؤكد أننا لن نتهاون في اتخاذ القرارات الحاسمة وتطبيقها بصرامة لمكافحة الفساد".

وأشاد حمدوك بتشكيل المجلس السيادي كأول إنجاز للثورة، متابعا "تبقى تشكيل المجلس التشريعي وتعيين ولاة الولايات.. والمشاورات مستمرة لذلك".

من جانبه، قال ممثل قوى الحرية والتغيير في الاحتفالية القيادي إسماعيل تاج الدين إن مخصصات الخدمات الصحية والتعليمية ستمثل ثلاثة أرباع الموازنة الجديدة للبلاد للعام 2020.