لحظة هروب نتنياهو من صواريخ غزة… بالفيديو والصور

تداولت وسائل الإعلام الإسرائيلية لقطات فيديو لرئيس حكومة تسيير الأعمال، بنيامين نتنياهو، لحظة هروبه بعد إطلاق صافرات الإنذار في مستوطنة بغلاف غزة كان يزورها.

نشرت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، مساء اليوم، الأربعاء، مقطع فيديو لنتنياهو أثناء لحظة هروبه خلال تجمع انتخابي لحزبه الحاكم "الليكود" في مستوطنة أشكلون، ضمن منطقة غلاف غزة، وتحديدا شمال قطاع غزة، على ساحل البحر المتوسط.

האזעקות בעוטף עזה ואשקלון: ראש הממשלה נתניהו פונה למרחב מוגן כשביקר בכנס בחירות באשקלון. צפו בתיעוד@Itsik_zuarets pic.twitter.com/GGsiTKtPrb — כאן חדשות (@kann_news) December 25, 2019

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء اليوم، الأربعاء، أنه أثناء زيارة نتنياهو لمستوطنة أشكلون، سمع دوي صافرات الإنذار في المستوطنة نفسها وفي مستوطنات أخرى داخل منطقة غلاف غزة.

האזעקה באשקלון נשמעה במהלך נאום של ראש הממשלה בנימין נתניהו,

הוא הורד מהבמה ונלקח למרחב מוגן ע"י מאבטחי השב״כ.

ככה"נ מדובר ברקטה אחת ששוגרה מרצועת עזה ויורטה ע"י מערכת כיפת ברזל. pic.twitter.com/FIsncWu74Q — שמעון ארן شمعون آران (@simonarann) December 25, 2019

وأوضحت الصحيفة في خبرها المختصر أن صافرات الإنذار دوت خلال زيارة نتنياهو لمقر انتخابي لحزبه الحاكم "الليكود"، وبأن المنظومة الدفاعية الإسرائيلية "القبة الحديدية" نجحت في التصدي للصواريخ أو القذائف التي أطلقت من قطاع غزة، وذلك دون وقوع إصابات تذكر.

"نتنياهو" كان متواجداً في مهرجان انتخابي لحزبه "الليكود" لحظة انطلاق صافرات الإنذار.. اضطر إلى قطع كلمته والهروب إلى ملجأ pic.twitter.com/0L2CBLScoE — 48 الإخبارية (@48nnews) December 25, 2019

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في بيان، مساء اليوم الأربعاء "متابعة للتقارير عن تفعيل إنذار في منطقة الجنوب رُصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل حيث تم اعتراضها من قبل قوات الدفاع الجوي".

يذكر أن هروب نتنياهو ليس الحالة الأولى من نوعها، فقد سبق أن هرب أيضا من تجمع انتخابي في مستوطنة أشدود، شمال قطاع غزة، في العاشر من سبتمبر/أيلول الماضي.

والغريب أن نتنياهو حذف الفيديو فور انتشاره على مواقع التواصل الإسرائيلية والعربية والعالمية، وهي اللحظة التي توثق دخوله الملجأ أو هروبه، على عجل، بعد سماع دوي صافرات الإنذار في مستوطنة أشدود وغيرها من مستوطنات غلاف غزة، آنذاك.

فقد أكدت صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية، أن نتنياهو حذف شريط الفيديو الذي يظهر فيه "هاربا" من صواريخ أطلقت من قطاع غزة تجاه مستوطنتي أشدود وأشكلون شمالي القطاع.