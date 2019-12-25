مستشارة الأسد: قانون "قيصر" الأمريكي لن يؤثر وحلفاؤنا لديهم إجراءات للالتفاف عليه

قالت مستشارة الرئيس السوري، بثينة شعبان، إن قانون "قيصر" (قانون سيزر) لم يأت بجديد ضد سوريا وجزء منه حرب نفسية ضد الشعب السوري. وأن حلفاء سوريا لديهم إجراءات خاصة للالتفاف على القانون.

وبحسب قناة "الميادين"، قالت شعبان إن قانون "قيصر" لم يأت بجديد ضد سوريا وجزء منه حرب نفسية ضد الشعب السوري.

وأشارت المستشارة الرئاسية إلى أن "سورية تعمل ليكون لديها اكتفاء ذاتي في كل المجالات، وأن قانون قيصر لن يؤثر على الاقتصاد السوري".

ولفتت شعبان إلى "قانون قيصر يطال روسيا وإيران... والحلفاء لديهم إجراءات خاصة للالتفاف على القانون الأمريكي"، وأكدت أن دمشق تنسق مع حلفائها لا سيما روسيا وإيران لمواجهة الضغوط الأمريكية الاقتصادية والسياسية.

وكان مجلس الشيوخ الأمريكي أقر منذ أيام، حزمة وثائق وتشريعات بينها "قانون سيزر" الذي يفرض عقوبات على سوريا، فيما شرح خبراء التأثيرات الممكنة للقانون على التعاون الاقتصادي الروسي والصيني مع سوريا.

وبحسب وسائل إعلام، ينص القانون على اتخاذ إجراءات إضافية ضد الجهات التي تدعم العمليات العسكرية للجيش السوري وخاصة روسيا وإيران.