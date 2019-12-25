مستشارة الأسد: بدأنا التنقيب عن النفط مع شركات روسية

أعلنت مستشارة الرئيس السوري، بثينة شعبان، أن سوريا بدأت بالتنقيب عن النفط بالتعاون مع شركات روسية.

ونقلت قناة "الميادين" عن المستشارة الرئاسية الدكتورة بثينة شعبان تأكيدها اليوم الأربعاء أن الحكومة السورية بدأت بالتنقيب عن النفط مع شركات روسية.

وكان مجلس الشعب السوري، وافق يوم الإثنين الماضي، على عقود ثلاثة مشاريع قوانين متضمنة تصديق عقود للتنقيب عن النفط مع شركتين روسيتين.

وبحسب وكالة "سانا" السورية، تشمل مشاريع القوانين المتعلقة بالتنقيب عن النفط العقود الموقعة بتاريخ 2-9-2019 بين وزارة النفط والثروة المعدنية وشركة "ميركوري" الروسية المحدودة المسؤولية، للتنقيب عن البترول وتنميته وإنتاجه في منطقتي البلوك رقم 7 والبلوك رقم 19 ومع شركة "فيلادا" المحدودة المسؤولية، للتنقيب عن البترول وتنميته وإنتاجه في منطقة البلوك رقم 23.

وحول قانون قيصر الذي تم التصديق عليه في واشنطن ضد سوريا قالت مستشارة الرئيس السوري إن قانون قيصر لم يأت بجديد ضد سوريا وجزء منه حرب نفسية ضد الشعب السوري. وأن حلفاء سوريا لديهم إجراءات خاصة للالتفاف على القانون.

وأشارت شعبان إلى أن "سورية تعمل ليكون لديها اكتفاء ذاتي في كل المجالات، وأن قانون قيصر لن يؤثر على الاقتصاد السوري".

ولفتت شعبان إلى "قانون قيصر يطال روسيا وإيران.. والحلفاء لديهم إجراءات خاصة للالتفاف على القانون الأمريكي"، وأكدت أن دمشق تنسق مع حلفائها لا سيما روسيا وايران لمواجهة الضغوط الأمريكية الاقتصادية والسياسية.