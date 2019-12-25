الحوثي يوجه اتهاما لفرنسا على خلفية قصف أوقع 38 قتيلا وجريحا

اتهم القيادي في جماعة أنصار الله "الحوثيين" محمد علي الحوثي، اليوم الأربعاء، فرنسا بالتسبب في مقتل وإصابة أكثر من 38 شخصاً، اثر قصف حملت الجماعة، الجيش السعودي مسؤوليته، في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية.

القاهرة- سبوتنيك. وقال محمد الحوثي وهو رئيس اللجنة الثورية العليا في "أنصار الله"، في تغريدة على حسابه في "تويتر": فرنسا تقتل أكثر من 38 ما بين شهيد وجريح، بقصف مدفعي في سوق الرقو بمديرية منبه الحدودية في محافظة صعدة ".

واعتبر أن "استخدام الأسلحة والخبرات الفرنسية في العدوان جريمة يغض القانون الفرنسي طرفه مقابل صفقات السلاح".

وختم بالقول: "هذه الجريمة وما سبقها ارهاب العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي وحلفائه باليمن".

وتتواصل على الأراضي اليمنية، منذ نحو خمس سنوات، معارك بين جماعة أنصار الله وقوى متحالفة معها من جهة، وبين الجيش اليمني مدعوما بتحالف عسكري من دول عربية وإسلامية تقوده السعودية من جهة أخرى بهدف استعادة مناطق سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء.