السعودية: البدء في تنفيذ مشروع حقل الدرة البحري للغاز قريبا

قال الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة السعودي إن مشروعا جديدا في حقل الدرة البحري للغاز سيبدأ تنفيذه قريبا.

وأدلى الأمير عبد العزيز، اليوم الأربعاء، بهذه التصريحات أثناء زيادة إلى مجمع حقل الخفجي النفطي في السعودية بعد يوم من توقيع اتفاق مع الكويت أنهى نزاعا بشأن المنطقة المحايدة "المقسومة" التي يتشاركها البلدان، بحسب صحيفة "الاقتصادية" السعودية.

وأضاف الوزير أن شركتين أحداهما من السعودية والأخرى من الكويت لديهما القدرة على تنفيذ المشروع.

وقال الوزير إن المنطقة واعدة وفيها كميات غاز كبيرة، وستوفر سواء في السعودية أو الكويت كميات على أسس تجارية نعول على الاستفادة منها".

وأشار الوزير إلى أن "حقل غاز الدرة لم تتم الاستفادة منه وهو درة كما يسمى وعلينا أن نعجل باستخدامه لبلدينا، حيث توفير الغاز من الدرة يعزز من اقتصاد البلدين".

ووصف الأمير عبدالعزيز الاتفاقية التي أعلنها أمس الأول، بـ"التوافق لا الاتفاق"، قائلا "ما حدث هو توافق وليس اتفاقا نظرا لما يربط البلدين من روابط مشتركة تاريخية تتعدى الثروات الطبيعية إلى الثروات البشرية".

وقال إن هناك ترتيبات أكثر قدرة على تمكين العمليات المشتركة وتعزيز المناطق التي تعمل بها هذه الشركات.