مصرع 16 شخصا على الأقل جراء مرور الإعصار "فانفون" في الفلبين

قال مسؤولون اليوم الخميس إن إعصار "فانفون" أودى بحياة 16 شخصا على الأقل في الفلبين بعد أن هبت العاصفة الوحشية على الشاطئ في يوم عيد الميلاد.

وأكد مسؤولو وكالة الكوارث مقتل 16 شخصا في وسط الفلبين، بحسب "وكالة فرانس برس".

Pelo menos sete mortos nas Filipinas na passagem do tufão Phanfone - https://t.co/heh8jf3fdI pic.twitter.com/RFOIt5DN9g — Agência Lusa (@Lusa_noticias) December 26, 2019

واضطر أكثر من 4000 شخص للفرار من منازلهم في خمسة أقاليم بشرق الفلبين، وجرى إلغاء ما لا يقل عن 83 رحلة محلية بسبب الطقس السيئ، في حين انقطع التيار الكهربائي في بعض المناطق المتضررة.

و"فانفون" هو الإعصار الحادي والعشرين الذي يضرب الفلبين خلال العام الجاري، بحسب مكتب الأرصاد الذي أشار إلى أنه من المتوقع أن يترك الإعصار الفلبين يوم السبت.