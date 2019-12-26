القوات الروسية تتمركز في نقطة كانت تحت سيطرة الأمريكيين في سوريا... فيديو

تمركزت الشرطة العسكرية الروسية في موقع كان تحت سيطرة الجيش الأمريكي، في قرية تل السمن شمال مدينة الرقة السورية، والتي تقع على مفترق طرق تربط المدينة بوسط وشمالي البلاد.

دخلت القوات العسكرية الروسية الى الموقع الذي كان يشغله الجيش الأمريكي في السابق. ونشرت قناة "زفيزدا" الروسية لحظة دخول آليات الشرطة العسكرية الروسية.

هذا وستقوم الشرطة العسكرية بدوريات في المنطقة لضمان آمن وسلامة المواطنين.

وكانت الحكومة السورية قد قالت في وقت سابق، إن المنطقة شهدت عمليات لتهريب السلاح، قام بها المسلحون الإرهابيون خلال التواجد الأمريكي في هذه القاعدة التي تربط المدينة بوسط وشمالي البلاد.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني من هذا العام، سيطرت الشرطة العسكرية الروسية على مطار بالقرب من كوباني في شمال سوريا، حيث كان الأمريكيون يسيطرون على قاعدة بالقرب منه.

في 22 أكتوبر/ تشرين الأول، وقعت روسيا وتركيا مذكرة تفاهم من عشر نقاط، بشأن إدخال وحدات من الشرطة العسكرية الروسية وتأمين الحدود على الجانب السوري.

وهي مصممة لتسهيل انسحاب القوات الكردية وأسلحتها إلى بعد 30 كيلومترا من الحدود السورية التركية.