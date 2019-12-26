"العقاب سيكون مؤلما"... "أنصار الله" توجه رسالة إلى السعودية بعد "مجزرة صعدة"

اتهمت جماعة "أنصار الله"، مساء أمس الأربعاء، التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، بقصف سوق الرقو في محافطة صعدة، ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات.

وقال المتحدث باسم الجيش اليمني، التابع لجماعة "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، إن "جرائم النظام السعودي المستمرة بحق شعبنا لن تمر مرور الكرام والعقاب سيكون مؤلما وموجعا للعدو السعودي"، وذلك حسب قناة "المسيرة" اليمنية.

وأوضح العميد سريع، أن "النظام السعودي يواصل جرائمه ويوغل في الدم اليمني بشكل مباشر ومتعمد والتي كان آخرها جريمة سوق الرقو بمديرية منبة في محافظة صعدة".

وكانت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، أعلنت في وقت سابق، مقتل وإصابة 38 شخصا بقصف طال مناطق في محافظة صعدة الحدودية، اتهمت الجيش السعودي بتنفيذه.

وذكرت قناة المسيرة الناطقة باسم الجماعة، مساء الثلاثاء الماضي، أن "الجيش السعودي شن قصفا مدفعيًا على سوق الرقو في مديرية منبة شمال غربي صعدة، أسفر عن مقتل 12 شخصا بعضهم من المهاجرين الأفارقة، وإصابة آخرين".

كما اعتبر القيادي في أنصار الله محمد علي الحوثي، أن "استخدام الأسلحة والخبرات الفرنسية في العدوان جريمة يغض القانون الفرنسي طرفه عنها مقابل صفقات السلاح".

وتتواصل على الأراضي اليمنية، منذ نحو خمس سنوات، معارك بين جماعة أنصار الله وقوى متحالفة معها من جهة، وبين الجيش اليمني مدعوما بتحالف عسكري من دول عربية وإسلامية تقوده السعودية من جهة أخرى، بهدف استعادة مناطق سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء.