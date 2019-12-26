الجيش السوري يسيطر على قرى ومزارع جديدة في ريف ادلب

وسع الجيش السوري نطاق سيطرته في ريف إدلب الشرقي في محور أبو الضهور- جرجناز، بعد استعادته السيطرة على عدد من القرى والبلدات فيه.

ونقل مراسل "سبوتنيك" في إدلب عن مصدر سوري ميداني قوله إن "الجيش السوري سيطر على قرى السمكة والدليم وخوين الشعرة ومزارع جديدة نواف والمشاميس".

وبحسب المصدر "يكون الجيش السوري وسع نطاق سيطرته في المنطقة الشرقية لإدلب حيث اتحدت جبهتا ابو الضهور وجرجناز لتصبحا جبهة واحدة".

وكان الجيش السوري بدأ عملياته العسكرية في19 كانون الأول/ديسمبر الجاري ضد مسلحي جبهة النصرة بهدف إعادة فتح طريق حلب دمشق الدولي ليتمكن خلال هذه الفترة القصيرة من استعادة السيطرة على 320 كم مربع، بحسب البيان الذي أصدرته القيادة العامة للجيش السوري منذ يومين.