أمير سعودي: الملك سلمان قدوتي وولي العهد "نبراسي"

قال أمير منطقة الجوف السعودية، الأمير فيصل بن نواف، إن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، يمثل قدوة له، وأن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان "نبراسه".

وتابع، اليوم الخمس، في لقاء صحفي مع مجموعة من الإعلاميين: "الملك سلمان، قدوتي في كل شيء"، إدارة الملك سلمان اتسمت بالمهنية في العمل، والإدارة التنموية الشاملة ووضع خطط التنمية في المنطقة ومتابعة تنفيذها بأدق التفاصيل".

كما أشار إلى "تقربه من الناس وتلمسه المباشر لاحتياجاتهم"، بينما تحدث عن رغبة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الدائمة، في استحداث وتطوير كل الخبرات العالمية في تنمية هذا البلد. بحسب ما ذكرته صحيفة "عكاظ" السعودية.

وقال: "إن ولي العهد يمتلك عزيمة وإصرار، يضاف إلى وضوح رؤيته ومثابرته في العمل"، مضيفا: "ولي العهد يمثل نبراسا لنا".

وأوضح أمير الجوف أن "ولي العهد يهتم بأن تكون مشاريع المنطقة مركزة ولها أهداف واضحة بما يرتبط مع تصور المملكة ككل، من ناحية التنمية وتنوع الاقتصاد وتحسين جودة الحياة".

ونوه الأمير فيصل بن نواف، إلى أن رؤية المملكة 2030 هي خارطة طريق للتنمية المستدامة في المنطقة، مشيرا إلى أن مشاريعها تركز على أهداف واضحة ،ترتبط ارتباطا وثيقا بتصور التنمية ككل مع التنمية الشاملة في المملكة من جميع النواحي.