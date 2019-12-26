السيسي: الدولار مرشح للتراجع أكثر لهذا السبب

قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إن سعر الدولار الأمريكي مرتبط بالتعافي الاقتصادي، مشيرا إلى أن الدولار مرشح للتراجع أكثر.

وأضاف الرئيس المصري خلال لقائه رؤساء تحرير الصحف والإعلاميين، إن الدولار وصل في إحدى الفترات لأكثر من 18 جنيها، وبعد إجراءات الإصلاح الاقتصادي وصل لـ 16 جنيها، بحسب ما نشرته صحيفة "الوطن" المصرية.

وتابع السيسي أن "سعر الدولار مُرتبط بآلية العرض والطلب، "كل ما الاقتصاد بتاعنا يتعافى، كل ما نقدر نعمل سياحة كويس وزراعة كويس، ونقدر نصدر الفائض من الزراعة، ونلبي جزء كبير من مطالب الناس".

وأوضح "لما أعمل كده ده يعني إن فاتورة الاستيراد التي تعتمد على الدولار ستقل، وبالتالي فإن الطلب على الدولار سيقل، وبالتالي فإن سعر الدولار سيهبط أكثر من ذلك".

وكان الرئيس السيسي افتتح أمس الأربعاء، عددا من المشروعات الجديدة للإنتاج الحيواني، داخل محافظة الفيوم، وعلى رأسها مجمع الإنتاج الحيواني، ضمن خطة المشروعات القومية الكبرى، التي تشهدها الدولة في مختلف المجالات.