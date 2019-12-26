تفاصيل اجتماع الحكومة المصرية بتشكيلها الجديد

عقد مجلس الوزراء المصري، اليوم الخميس، اجتماعا بالتشكيل الجديد، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.

وفي بداية الاجتماع وجه مدبولي التهنئة للوزراء الجدد ونوابهم، مشيرا إلى أن نهج الدولة المصرية الراهن، يقوم على أن يُسلم كل مسؤول المسؤولية للذي يليه، ليكمل كُل مسيرة الآخر، بحسب موقع "بوابة الأهرام".

وأشار رئيس الحكومة المصرية إلى ضرورة التنسيق التام بين الوزراء، خاصة في الملفات المشتركة التي تهم المواطنين وتتعلق بالخدمات المقدمة لهم، موجها بالابتعاد عن الخطابات الروتينية المتبادلة، خاصة فيما يتعلق بحل مشكلات المواطنين، وتوفير الخدمات لهم.

وشدد مدبولي على "التنسيق التام مع المحافظين، لسرعة إنجاز الأعمال والمشروعات المُختلفة، وفق التوقيتات المقررة لها".

وأكد على ضرورة التواصل المُستمر والفاعل مع أعضاء مجلس النواب ، وحضور جلسات البرلمان واللجان المتخصصة عند مناقشة ملفات وزاراتهم، مشيرا إلى أن هدف الحكومة ومجلس ال نواب واحد، وهو تحقيق صالح الوطن والمواطن.

وخلال الاجتماع استعرض مجلس الوزراء تكليفات رئيس الجمهورية للحكومة بتشكيلها الجديد، مؤكدا على أن الحكومة ستعمل على تنفيذ تلك التكليفات، وفي مقدمتها الحرص على التنسيق والتناغم بين الوزارات وكافة قطاعات وأجهزة الدولة المختلفة، في إطار من التحلي بالتجرد والتفاني وإعلاء مصلحة الوطن، على النحو الذي يُعظم من عملية التنفيذ الأمثل لبرامج وخطط الحكومة وفقاً للجداول الزمنية المقررة، بالإضافة إلى دراسة كافة التفاصيل للوقوف على جميع جوانب العمل في كل وزارة، والبناء على ما تم تحقيقه من إنجازات ودراسات لاستكمالها وتنفيذها، مع أهمية مكافحة الفساد بجميع صوره وأشكاله، والاتسام بالموضوعية الشديدة والتجرد في اختيار العناصر من الكوادر البشرية.