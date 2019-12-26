"تيار المستقبل" إلى المعارضة السياسية وتحذير من حكومة اللون الواحد

تتصاعد وتيرة التوتر بين "التيار الوطني الحر" و"تيار المستقبل" على خلفية مسار تكليف وتأليف الحكومة المقبلة، الأمر الذي يهدد التسوية السياسية التي كانت سائدة وسط الخشية من تأثيرها على الوضع السياسي والاقتصادي في البلاد.

يقول النائب في البرلمان اللبناني المحسوب على "تيار المستقبل " محمد الحجار، لـ"سبوتنيك": "إن التسوية التي ذهبنا إليها هي من أجل تأمين مصلحة البلد والتي تفرض علينا دائماً، أينما وجدت مصلحة البلد ومصلحة الوطن أن نسلك المسار اللازم لنصل اليه، افترقنا مع رئيس الجمهورية ميشال عون عندما أصر على حكومة تكنو سياسية ليس فيها مصلحة للوطن وأن نعيد هذه التجربة عن جديد من بعد ما أوصلت البلد إلى ما وصلت إليه نتيجة المواقف المعروفة للأطراف السياسيين وفي مقدمتهم "التيار الوطني الحر" وعلى رأسهم الوزير جبران باسيل".

واضاف:"الرئيس سعد الحريري أصر على حكومة أخصائيين رفضها رئيس الجمهورية و"التيار الوطني الحر" وكذلك الثنائي الشيعي، تم رفضها فترة طويلة من الزمن، واليوم نسمع أن رئيس الجمهورية و"التيار الوطني الحر" قبلوا فيها، واليوم نسأل أنفسنا لماذا أضعنا كل هذا الوقت إلا إذا كان الهدف هو إبعاد الرئيس سعد الحريري وبالتالي إفشال هذه التسوية".

وحول انعكاس تأزم العلاقة بين "تيار المستقبل" و"التيار الوطني الحر" على المشهد السياسي في البلد، يقول الحجار:"نحن ذاهبون إلى المعارضة البرلمانية حسب ما يقر به النظام البرلماني، وبهذه المعارضة الأمور التي نرى فيها مصلحة للبلد سنؤيدها وغير ذلك للمواجهة".

وحذر الحجار من: "حكومة اللون الواحد لأنها ستفشل وستتعاطى مع الأزمة على قاعدة المحاصصة والمصلحة الحزبية وليس المصلحة العامة".

وتمنى أن: "تتألف الحكومة بأسرع وقت ممكن، مشيراً إلى أن تيار المستقبل حتى حكومة اللون الواحد سيعطيها فرصة وبعد ذلك نحكم عليها".

ورأى النائب اللبناني أن: "الوضع الاقتصادي والمالي في لبنان خطير جداً وإذا ما أسرعنا في اتخاذ القرارات فالإنهيار سيكون أسرع للوضع الداخلي، وكنا قد حذرنا من هذا الأمر من سنوات طويلة، اليوم لدينا مشكلة كبيرة في البلد ونتمنى من الحكومة القادمة أن تنقذ البلد وإن كنت شخصياً أجد حظوظ النجاح في هذا الاتجاه قليل".

هذا ويواصل مناصرو "تيار المستقبل" قطع الطرق في مختلف المناطق اللبنانية لفترات قصيرة، احتجاجاً على استبعاد رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الدين الحريري وتكليف الدكتور حسان دياب لتشكيل الحكومة.