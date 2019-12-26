إيران: جبهة المقاومة لن تهزم

أكد اللواء يحيى الصفوي، مستشار القائد العام للقوات المسلحة الإيرانية، أن نطاق جبهة المقاومة اتسع في المنطقة، وأن الأعداء لن يتمكنوا من هزيمة هذه الجبهة إطلاقاً.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الصفوي بمناسبة اختتام مؤتمر "1500 شهيد" في محافظة هرمزكان، جنوب إيران، اليوم الخميس، كما أشار فيها إلى أن النظام الإسرائيلي الذي كان يتنبى فكرة من النيل إلى الفرات، بات يشعر بانعدام الأمن داخل كيانه، بحسب وكالة أنباء "فارس" الإيرانية.

من جهة ثانية شدد اللواء صفوي على أن الشعب اليمني مضطهد، وبعد مرور خمس سنوات من المقاومة لقن تحالف بعض دول الخليج درسا مريرا، رغم إنفاق التحالف ملايين الدولارات يوميا.

وأوضح كبير مستشاري قائد الثورة الإسلامية بأن الشعبين السوري والعراقي، واجها تنظيم "داعش" الإرهابي وتضررا من هذه الاعتداءات، غير أنه وعندما طلبا العون من الشعب الإيراني، قدم الشعب الإيراني العون بكل رحابة صدر، ودربوهم ليتمكنوا من إنقاذ بلديهما بجانب القوات العراقية والسورية.