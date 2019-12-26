الرئيس العراقي يضع استقالته تحت تصرف البرلمان

قال الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الخميس، للبرلمان "إنه يفضل الاستقالة على تكليف مرشح يرفضه المحتجون بتشكيل الحكومة".

وذكر موقع "السومرية نيوز" أن رئيس الجمهورية، اليوم الخميس، "أعلن استعداده لوضع استقالته أمام أعضاء مجلس النواب، فيما قدم اعتذاره عن تكليف مرشح كتلة البناء أسعد العيداني لرئاسة الحكومة المقبلة".

وأضاف: "في ضوء الاستحقاقات التي فرضتها حركة الاحتجاج المحقة لأبناء شعبنا، تحتم علينا أن ننظر إلى المصلحة الوطنية العليا قبل النظر إلى الاعتبارات الشخصية والسياسية".

وأضاف برهم صالح ، في خطابه الموجه لمجلس النواب: "وصلتني عدة مخاطبات حول الكتلة الأكبر تناقض بعضها بعضا"، مشيرا إلى أنه "يفضل الاستقالة على تكليف مرشح يرفضه المحتجون بتشكيل الحكومة"، في إشارة إلى أسعد العيداني".

واعتبر الرئيس أن "المصالح العليا للبلاد تفرض اليوم مسؤولية وطنية على عاتق الرئيس بدعم تفاهم حول مرشح رئاسة الحكومة القادمة، وتستوجب المصلحة أن يكون عامل تهدئة للأوضاع ويستجيب لإرادة الشعب العراقي الذي هو مصدر شرعية السلطات جميعا".

في سياق آخر، صرح عضو مجلس النواب العراقي عن كتلة سائرون، سعد مايع الحلفي، اليوم الخميس، بأن "هناك أطرافا تحاول تحشيد الرأي العام ضد كتلة سائرون في محاولة لصرف الأنظار عن مفاسدهم".

جاءت تصريحات الحلفي في بيان نشره موقع "بغداد اليوم" أوضح فيه "أن أبناء الشعب العراقي يعرفون جيدا من هم أعضاء كتلة سائرون، ويعلمون أنهم انبثقوا من رحم المعاناة والمقاومة للظلم والفاسدين".