عاصفة تجرف سفينة تجارية قرب ميناء جنوبي إسرائيل

جرفت سفينة شحن تجارية ضخمة إلى شاطئ جنوبي إسرائيل، اليوم الخميس، بعد أن دفعتها رياح شديدة في طقس عاصف بعيدا عن منطقة رسوها قرب ميناء أسدود.

قال مسؤولون إن السفينة (زيليك ستار)، التي يبلغ طولها 90 مترا، كانت تحمل الأسمنت وبضائع أخرى من اليونان إلى إسرائيل عندما جرفت بعيدا واقتربت من شاطئ أورانيم.

وأظهرت صور سكانا محليين يسيرون على الشاطئ وتظهر السفينة التي يبلغ ارتفاعها 14 مترا في الخلفية بجوار جدار صخري بحري في حين تضرب أمواج المياه الضحلة واجهتها الخارجية الحمراء اللون.

وقال الكابتن ياجيل مايور مدير هيئة الشحن والموانئ الإسرائيلية إن السفينة عليها طاقم مكون من 12 فردا لكن ضمان سلامتهم ضمن مسؤولية مالك السفينة، بحسب مانقلت "رويترز".