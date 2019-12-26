الأمم المتحدة تكشف عدد اللاجئين المسجلين في الأردن

وأعلنت المفوضية أنه مع اقتراب عام 2019 من نهايته، بلغ عدد اللاجئين المسجلين في الأردن حاليا 744795 لاجئا مسجلا، من بينهم حوالي 655 ألف سوري و67 ألف عراقي و15 ألف يمني و6 آلاف سوداني و2500 لاجئ من إجمالي 52 جنسية أخرى مسجلة لدى المفوضية.

وتابعت المفوضية أنه "بناء على ما تمكنت من تقديمه في السنوات السابقة بشكل ناجح، واصلت المفوضية تقديم المعونة من أجل الحماية والصحة والتعليم وتلبية الاحتياجات الأساسية ودعم سبل كسب العيش بين غيرها من الخدمات المقدمة للاجئين من جميع الجنسيات على مدار العام"، كما نقلت وكالة "عمون".

ومع وجود 83% من اللاجئين خارج مخيمات اللاجئين في المناطق السكنية، في عام 2019 واصلت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن اتباع منهجية موحدة تجاه جميع اللاجئين في خطط الاستجابة. حيث تم تقديم المعونة إلى أكثر من 40 ألف أسرة لاجئة من جميع الجنسيات بشكل شهري لتلبية الاحتياجات الاساسية على مدار العام، بكلفة وصلت إلى 5.5 مليون دولار في المتوسط في ​​كل شهر، وحتى الآن تلقت حوالي 76 ألف أسرة معونة مخصصة لفصل الشتاء لمرة واحدة لتلبية الاحتياجات مثل الإيجار والتدفئة والملابس الدافئة طوال أشهر الشتاء.

وتابعت المفوضية في بيان لها أن "على مدار العام، واصلت المفوضية وشركاؤها تقديم خدمات الرعاية الصحية للاجئين في الأردن. في شهر أبريل/نيسان شكل انخفاض التكاليف الطبية للاجئين السوريين لتصبح في فئة الأردني غير المؤمن عليه وهذه الخطوة أبرزت كرم الحكومة الأردنية تجاه اللاجئين وما الذي يمكن تحقيقه عندما يقف المجتمع الدولي متضامناً مع البلدان المضيفة".